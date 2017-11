By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Tras estar juntos por un año y un poco más Ben Affleck y Jennifer López se comprometieron eligieron una fecha para contraer el matrimonio. Pero fuentes aseguran que la culpa de la ruptura fue presión de la prensa.

Jackly Peña / Venezuela Al Día

Luego de 13 años del romance, JLo contó a Vanity Fair la verdad detrás de la relación con Affleck, aquella que se robó las portadas de los medios desde 2002 a 2004.

JLo expresó que los problemas surgieron tras el rotundo fracaso de la película Gigli, que ambos protagonizaron: “Perdí el sentido de mí misma, me cuestioné acerca de si pertenecía a este negocio, pensé que apestaba en todo”, confesó la estrella latina de 48 años.

La ex pareja grabó un videoclip en el que actuaban juntos: “Jenny from the block”. En ese material, JLo plasmó la presión y el acoso que sufrieron de parte de los medios de comunicación.

La intérprete también sostuvo que el quiebre con Affleck fue un golpe muy duro a nivel emocional, hasta que pudo salir adelante: “Mi relación con Ben se destruyó frente al mundo entero. Duró algo de dos años hasta que me levanté de nuevo“, se sinceró.

Jennifer López revela por qué terminó con Ben Affleck hace 13 años ,”Perdí el sentido de mí misma, me cuestioné acerca de si pertenecía a este negocio, pensé que apestaba en todo, confesó la estrella latina de 48 años”.

Con información de: Infobae