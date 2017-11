Líder de Guaco rompe el silencio sobre su actuación en concierto oficialista

Los integrantes de la agrupación fueron calificados como “enchufados”, “narcotraficantes” e “insensatos” al involucrarse en un concierto de evidente parcialidad oficialista. Posteriormente emitieron un comunicado en el que pese a solidarizarse con los asesinados en las protestas ciudadanas en el país se avivó el disgusto de los seguidores.

Redacción Venezuela Al Día

La controversia alrededor de la “superbanda de Venezuela”, Guaco, no ha parado desde que se anunciara la presentación de la agrupación Guaco en unas fiestas regionales en la población de El Furrial en el estado Monagas, en un evento de parcialidad oficialista, donde incluso actuarían artistas vinculados al gobierno como la pareja de Daniela Cabello, Omar Acedo, Los Cadillas, entre otros.

Incluso, posterior a las críticas, y hasta los insultos y amenazas, la agrupación emitió un comunicado donde alegaba la necesidad de trabajar luego de más de tres meses de postergar presentaciones y compromisos profesionales debido a las protestas ciudadanas en contra del régimen, una excusa que solo alimentó el disgusto del público. “Hay casi una treintena de personas y sus familias que dependen de Guaco”, fue una de las varias ideas del texto.

En una reciente edición del programa Shirley Varnagy, transmitido por Venevisión Plus, el fundador y líder de la banda, Gustavo Aguado, se refirió a ese episodio: …”nadie puede dudar de mi talante y mi fervor por la democracia, soy cultor de la diatriba y el discenso, he tocado en los dos lados y eso no me identifica con ninguno de ellos, es mi trabajo, simplemente. Moraleja: a raíz de este inconveniente, que me afectó, porque en 50 años que tengo de amores con el publico venezolano, hemos tenido esta desavenencia, pero creo que se solventará con el tiempo, tienen que creer en mí, no pertenezco a ninguno de los bandos, soy venezolano, mi partido político se llama Venezuela…”