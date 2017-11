George Clooney habla de su “cómoda” situación financiera

By

El actor disfruta la experiencia de ser padre a los 56 años de edad, de unos gemelos fruto de su matrimonio de dos años con la abogado Amal Almuddin. Aunque alejado de las pantallas no muestra apuro por sumar proyectos sino que prefiere esperar por un libreto realmente interesante.

Redacción Venezuela Al Día

El cotizado actor George Clooney comentó a la revista The Sunday Times Culture acerca de su cómoda situación financiera, que le permite esperar calmadamente por un guión emocionante para él para formar parte de de una nueva película.

“Actuar solía ser la forma en que pagaba el alquiler, pero vendí una compañía de tequila por 1.000 millones de dólares. No necesito dinero”, afirmó el eterno Batman, quien asegura estar más interesado en emprender proyectos creativos que lucrativos.

Clooney, que percibió 50.000 dólares por escribir, producir y dirigir su última película, Suburbicon, no descarta ganarse el dinero de otras maneras, de ser necesario. “Solía ​​hacer anuncios de café”, bromeó el número uno de los 10 actores mejor pagados de 2017 de People With Money, con unas ganancias totales calculadas en 58 millones de dólares.

“Tengo dinero, así que puedo pelear para hacer las películas que quiero hacer. Si miran en qué he estado en los últimos 15 años, la mayoría no se iban a hacer si no se sacrificaban las ganancias. Brad Pitt también está haciendo eso. Brad lo hace, y ese es un buen uso de la celebridad”, agregó el actor quien recientemente también fue involucrado en un escándalo sexual por una de las actrices de la serie ER, aunque Clooney desestimó las afirmaciones.