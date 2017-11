El error de Trump al alimentar peces Koi en Japón

Donald Trump llegó el pasado fin de semana a Japón, donde se reunió con el recién electo primer ministro, Shinzo Abe, en el Palacio Akasaka. La visita es parte de una gira por Asia del líder estadounidense.

“Increíble bienvenida en la Ceremonia de la Guardia de Honor en el Palacio Akasaka”, dice un tuit de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders.

Incredible welcome at the Honor Guard Ceremony at Akasaka Palace. @AbeShinzo and Mrs. Abe have been very gracious hosts. #POTUSinAsia pic.twitter.com/84I2boHaqy

— Sarah Sanders (@PressSec) 6 de noviembre de 2017