Alicia Machado responde como toda una “miss” las ofensas en las redes

Dale ❤ si crees que @machadooficial tiene la razón ! La verdad abusan con sus insultos hacia ella y no pueden superar un tema de hace bastantes años ! ¿ crees que tiene la razón? Comenta SI o NO 👇 . . . . . . . . . . . . . . . . . . #like #like4like #followme #merida #tachira #trujillo #vargas #followme#follow4follow #like4like #instafollow #instalike #anzoategui #aragua #barinas#bolivar #carabobo #falcon #cojedes #miami #panama #follow4follow #trujillo #shakira #ecologia #picoftheday #panama

A post shared by ELMAGNATE (@elmagnate_) on Nov 6, 2017 at 6:18am PST