¡Voilá! Primer restaurante solo para nudista abre en París

La noche del pasado jueves el restaurante O'Naturel dio la bienvenida a sus primeros clientes de la Asociación Naturista de París. “Esta noche solo recibimos a los miembros de la Asociación Naturista de París. Nos han apoyado desde el principio, y hemos reservado nuestra primera velada para ellos”, dijeron los propietarios del restaurante a ‘Le Parisien’.

Conocidos por mantener actitud positiva hacia la desnudez, los franceses ahora cuentan con su primer restaurante para cenar sin ropa. El establecimiento está abierto al público de martes a sábados, ofreciendo una cocina sofisticada por alrededor de 40 euros.

Ubicado en el distrito residencial número 12, O'Naturel no parece molestar a los vecinos. “Cuando supimos lo que iba a haber aquí, obviamente, nos dio la risa. Sobre todo porque hay una guardería al lado”, dijo Mehdi, un hombre que vive en un piso sobre el restaurante.

'Open-minded vision': Naked diners welcome at Paris’s first naturist restaurant https://t.co/IfUFu0Ti8m pic.twitter.com/Y6uSUk5RdO — RT (@RT_com) November 5, 2017

“Pero no me molesta en absoluto y a los vecinos tampoco. No vemos nada desde la calle y sabemos que detrás no hay una sala de masajes”, apuntó el vecino, que no descarta pasarse un día.

El restaurante presenta una cortina opaca que cubre toda el ventanal e impide ver lo que pasa en el interior, mientras que una segunda cortina impide mirar dentro cuando alguien abre la puerta.

Vía: RT