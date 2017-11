Super Mario Odyssey llega al Nintendo Switch

“Super Mario Odyssey” ha sido catalogado por varios especialistas en videojuegos como una “obra maestra” porque está inspirado en la nostalgia de los viejos títulos de las consolas de Súper Nintendo, Nintendo 64 y por presentar novedades nunca antes vistas.

Este videojuego está hecho con la maestría y genialidad de Nintendo, porque respeta la esencia misma de un clásico, además representa a la historia de una franquicia. El jugador sentirá que está jugando “Super Mario 64” cuando vea a Mario con los brazos abiertos, como una especie de alas, corriendo por varios mundos.

Join Mario & Cappy on a massive, globe-trotting adventure in #SuperMarioOdyssey. Available now for #NintendoSwitch!https://t.co/4r0LAP1hOo pic.twitter.com/4wj1QNtcIs

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) November 2, 2017