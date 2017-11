¿Sigue la pelea? Chyno ahora le responde a Nacho tras fuertes declaraciones

By

La pelea entre Chyno y Nacho pica y se extiende, en esta oportunidad el interprete de “Tu Me Elevas” aclaró que sus comentarios hace una semana contra su ex compañero Nacho fueron malinterpretados y sin la intención que se le dió

Luis Enrique Ortiz / Venezuela Al Día

Chyno aclaró que el comentario que hizo fue en son de broma, positivo y sin intención de pelea, así mismo añadió que no hay nada más horrible que estar lejos de la familia por alguna razón u otra, y que no era su intención burlarse de su ex compañero.

Nacho por su parte había explotado por las declaraciones de el intérprete de “El Malquerido” al que tildó de inepto y animal por hacer este tipo de comentarios sin estar en los zapatos de los demás.

Así mismo en un post en su cuenta en Instagram @Nacho no se disculpó por sus palabras ya que consideró una estupidez que pensaran que estaba realizando estos “espectáculos” para vender su música y dar a conocer su situación privada, además de la situación que ha vivido con su pasaporte que le impide ingresar a los Estados Unidos para ver a su esposa e hijos.

Por su parte Chyno se ha mantenido al margen de la situación y no ha dado respuesta alguna a través de sus redes sociales, en las cuales solo se ha encargado de publicar y hacer mención sobre su último tema “Hasta el Ombligo”, el cual ya supera las más de 6 millones de reporducciones en Youtube.