¿Quién es el autor del ataque en la iglesia de Texas? (Fotos)

Devin Patrick Kelley, de 26 años, ex miembro de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, es el presunto responsable de la masacre en la iglesia en Texas, afirman medios estadounidenses.

Jackly Peña / Venezuela Al Día

Kelley se unió a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos después de graduarse de la New Braunfels High School en 2009. Trabajó en logística y suministro hasta 2013, cuando fue dado de baja de forma deshonrosa.

JUST IN: Suspect in Texas church shooting has been identified as Devin Patrick Kelley, sources tell CBS News https://t.co/iB6zuuPslE pic.twitter.com/gimMKQa17p

— CBS News (@CBSNews) November 5, 2017