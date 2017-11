Muere príncipe Saudí tras caer su helicóptero

El príncipe saudita Mansour bin Muqrin, 7 funcionarios del reino y todos los miembros de la tripulación de la aeronave murieron a consecuencia del accidente, cuya causa aún se desconoce, en la región de Asir, Arabia Saudita, informó Al Arabiya.

El incidente ocurrió la tarde del domingo, cuando el helicóptero desapareció del radar sobre la región de Asir, cerca de la frontera con Yemen.

En un video difundido por Twitter aparece el príncipe subiéndose al helicóptero, último momento en el que se lo vio con vida.

Saudi Prince Mansour bin Muqrin. boarding chopper that crashed. All onboard were killed https://t.co/tIgCnF6fsX pic.twitter.com/tkobwrm5Ax

