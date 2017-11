Exministro desnuda negocios del Gobierno que involucran a Greivis Vásquez y Carlos Guilén

El Gobierno de Nicolás Maduro ha sido el protagonista de grandes casos de corrupción en los últimos años, debido a la mala gestión que han venido realizando, con el único objetivo de conseguir el mayor dinero posible. Sin embargo, esta serie de hechos no ocurren solo en el ámbito político, sino también en el área deportiva.

Gerardo Romero / Venezuela al Día

El mayor general (Ej) Hebert García Plaza, quien fuera ministro de Transporte Acuático y Aéreo y ministro de Alimentación fue entrevistado por el portal web El Estímulo para que explicara los motivos del porqué decidió irse del país y desvincularse del chavismo.

En su respuesta, trató un punto bastante interesante, y fue el del ámbito deportivo venezolano, manifestando que diversos deportistas criollos han formado parte de estas fraudes monetarios con el objetivo de ser imágenes positivas del Gobierno.

Según García Plaza, mientras estaba en el Ministerio de Alimentación, el tesorero le pidió que cancelara la suma de 18 millones de dólares que se le debían al basquetbolista Greivis Vásquez, al igual que limpió la entrega de licencias para importar carne, donde estaban muchas empresas de maletín, algunas de estas bajo la dirección del ex grandeliga Carlos Guillén.

-¿Hubo otros elementos que lo alejaron del Presidente?

En el Ministerio de Alimentación el tesorero, sobrino de la primera dama, me pidió cancelar al basquetbolista Grevis Vásquez 18 mm de dólares que se le debía. Limpié la entrega de licencias para importar carne, donde estaban muchas empresas de maletín que subastaban el ganado en el puerto y amigos de Tareck El Aissami como Carlos Guillén. Me negué a distribuir alimentos a las parroquias políticas priorizadas pero no en prioridad a las de pobreza extrema y pobreza, por lo que tuve una conversación telefónica con el Presidente; le expliqué que los diputados y otros actores del partido usaban los mercados a cielo abierto para fines personales afectando los inventarios de Mercal. A él no le gusto mi respuesta y solo me dijo que evaluara bien eso y que tratara de hacer ambas cosas.

Exministro de Maduro confiesa irregularidades durante su paso por el gobierno

A pesar de la orden que recibió García Plaza, este nunca le pagó el dinero al basquetbolista criollo, pues aseguró que no había el suficiente dinero para poder cancelar la totalidad de dicha deuda.

Estas acciones demuestran que el Gobierno continúa realizando las estafas necesarias para poder conseguir sus objetivos, sin temor a afectar la vida de las demás personas.