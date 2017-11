Exministro de Maduro confiesa irregularidades durante su paso por el gobierno

El mayor general (Ej) Hebert García Plaza, quien fuera ministro de Transporte Acuático y Aéreo y ministro de Alimentación del presidente Nicolás Maduro, denuncia un complot de intrigas en su contra por parte de altos funcionarios, revela que Diosdado Cabello perdió el poder en la Fuerza Armada y reta al primer mandatario nacional a decir la verdad, luego que éste lo señalara de burócrata y de engañarlo con obras no construidas.

Sebastiana Barráez/El Estímulo

Maduro dijo de García Plaza que “él me hizo inaugurar un conjunto de obras falsas“, asegurando que un día lo llevó a inaugurar un aeropuerto en la isla de Coche “y al otro día ya no funcionaba, era mentira, y yo lo agarré antes de botarlo, ahora anda en Estados Unidos, como traidor que es, declarando para la CIA, secándose en su incapacidad. No eres capaz de caminar las calles, de construir tú mismo, eres un burócrata, le dije, eres una estafa, y ahí lo boté, ¡vete de aquí, carajo!”.

Es necesario recordar que después de dejar el gabinete ministerial de Nicolás Maduro, el general García Plaza estaba fuera del país cuando un tribunal ordena su detención y se anuncia que se solicitará a Interpol alerta roja para que detenga al otrora alto funcionario. La denuncia contra el oficial fue por la compra de los buques Virgen del Valle II, Virgen de Coromoto y San Francisco de Asís, que hiciera el presidente de Bolipuertos, coronel Julio Marchán ante la Superintendencia del Cuerpo Nacional contra la Corrupción, quien la envía a la Fiscalía Nonagésima Tercera.

El 23 de enero 2015 se inicia la investigación penal, basándose en que los buques al ser de segunda mano tienen una corta vida útil.

El alto oficial del Ejército en situación de retiro, en entrevista exclusiva para ElEstimulo señala qué podría haber causado la reacción del presidente de la República.

-¿General, qué responde a los señalamientos que hizo sobre usted el presidente de la República?

Me preocupa que el Presidente señale como causal de mi despido, que yo le haya engañado con obras ficticias, porque eso dice mucho de su capacidad para tener semejante responsabilidad, además de mentirle al país, ya que es capaz de falsear la verdad hasta para asuntos domésticos.

-¿Qué pasó con el aeropuerto de Coche, con el cual el presidente Maduro dice que usted lo engañó?

Para el momento de la entrega del aeropuerto de Coche, en apenas 12 meses de gestión, ya se habían mejorado y habilitados 29 aeropuertos en el país y es por ello que (el presidente de la República) me nombra Vice Presidente Territorial, jefe del órgano superior de la economía, por cierto que eso le permitió ganar las elecciones de Alcaldes, y por último Ministro de Alimentación. Él miente y además no tuvo el coraje para decirme nada en persona, cuando presenté mi renuncia en agosto del 2014 ante el entonces Vice Presidente Jorge Arreaza.

¿Qué relación hay entre Cilia y Maikel Moreno? Ex ministro de Maduro reveló su cercaníahttps://t.co/U77eEevbXU pic.twitter.com/SlGMQ1P8sk — Venezuela al Dia (@venezuelaaldia) October 2, 2017

-¿Tuvo problemas durante su gestión con el presidente Maduro?

No, no los tuve, solo diferencias en la toma de decisiones, como la aplicación de justicia para más de 300 empresas involucradas en el uso irregular de divisas obtenidas a través de Cadivi; le pedí que el Gral. Barroso, como responsable directo, no debería estar premiado como jefe de CASA y aceptó removerlo. Además él quería que tomara acciones más severas contra la Polar, Makro, Epa, baterías Duncan, por ser parte del emporio de los denominados, por Jorge Arreaza y Ricardo Menéndez, como los Amos del Valle.

-¿Cuál fue el punto de quiebre entre usted y Nicolás Maduro?

Cuando estábamos en Maiquetía, esperando al Presidente de China, el Teniente Escalona me informó, de parte del Presidente, que él estaba molesto conmigo, ya que no había cumplido sus órdenes y que recordara cómo había despedido al MG Wilmer Barrientos del Min-Industrias. Le dije a Escalona que le informara al Presidente que yo no le pedí ser ministro y que era necesario atender el problema de la Alimentación de manera directa, ya que no se tomaban decisiones ni por él ni por el VP del área económica Rafael Ramírez. Al día siguiente entregué mi renuncia a Arreaza.

-¿Hubo otros desencuentros con el Presidente?

En septiembre del 2013, frente a la sede de Café Fama de América en Catia, dentro de su vehículo y en presencia de Iván Gil, Ministro de Alimentación, me informó que si las mediciones no cambiaban a su favor ya el partido había decidido suspender las elecciones de Alcaldes ya que era un riesgo para la continuidad de la revolución. Le respondí que eso era inconveniente e innecesario, que confiara en su política de gobierno de calle y las inspecciones para controlar la especulación

Sigue leyendo en El Estímulo