Donald Trump tilda de “espeluznante” el tiroteo de Texas

El presidente de EE.UU., Donald Trump, que se encuentra de gira en Japón, calificó hoy de “espeluznante” el tiroteo en una iglesia Baptista en Texas donde han muerto al menos 26 personas, y dijo que sus “pensamientos y oraciones están con las víctimas”. EFE

Trump destacó que el tiroteo sucedió en “un lugar de culto sagrado”, y agregó que teniendo en cuenta “el dolor y la pena que todos sentimos, no puedo imaginar el sufrimiento” de aquellos que han perdido a sus seres queridos.

Durante unas palabras dirigidas a líderes empresariales en la embajada de EEUU en Tokio, el presidente estadounidense dijo además que “los estadounidenses harán lo que mejor saben hacer: nos uniremos y a través de las lágrimas y la tristeza permaneceremos fuertes“.

Trump, que se encuentra en Japón tras llegar la víspera en su primera etapa de su extensa gira por Asia, afirmó que continuará siguiendo la situación “muy de cerca“.

Horas antes, el presidente estadounidense escribió en su cuenta oficial de Twitter: “Que Dios esté con el pueblo de Sutherland Springs, Texas. El FBI y las agencias de la ley están sobre el terreno. Estoy siguiendo la situación desde Japón“.

May God be w/ the people of Sutherland Springs, Texas. The FBI & law enforcement are on the scene. I am monitoring the situation from Japan.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2017