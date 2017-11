¿Arrepentido? Hombre tarda dos años en quitarse tatuaje de gafas en la cara

By

Los tatajues son permanentes, claro está, al menos los que uno quiere que esten en su cuerpo, de lo contrario se tendría que pasar por un largo y costoso proceso de laser para quitar ese vergonzoso tatuaje que alguna vez te hiciste.

Luis Enrique Ortiz / Venezuela Al Día

Un hombre de Swansea, en Gales, ha tenido que vivir dos años con unas gafas tatuadas en la cara después de una noche de fiesta celebrando una despedida de soltero de uno de sus mejores amigos.

Cuando una persona decide realizarse un tatuaje, es como el matrimonio, “según” para toda la vida, siempre y cuando recuerdes que te lo hiciste y era el que tu habías pensado desde un principio.

Este no es el caso, ya que un señor inglés de 50 años del cual lamentablemente no pudimos encontrar su nombre, decidió dibujarse unas ‘Ray Ban’ en pleno rostro luego de una gran fiesta, de la que presumimos estuvo buena porque no hay recuerdo de lo sucedido.

El señor gales no tenía recuerdos de haberse hecho el tatuaje porque había salido a celebrar y sucedió cuando estaba borracho, además pensó que alguien había usado un marcador permanente en su cara el día posterior a la fiesta.

Al principio el señor de 50 años planeaba conservar el exótico tatto, sin embargo cambió de decisión después de que alguien se burlase de él, y prefirió pasar por el largo proceso de casi 2 años de tratamiento de láser gradual para finalmente eliminar el tatuaje y evitar que sus familiares y amigos se sintieran avergonzados con él.

Así que si algún día decides ir a una tienda de tatuajes para realizarte uno, hazlo en total estado de sobriedad, para que luego no tengas que pasar tu vida con un amargo recuerdo permanente de una noche de locuras.