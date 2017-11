Nacho explota contra Chyno por comentarios sobre su situación (VIDEOS)

El cantante venezolano Miguel “Nacho” Mendoza salió nuevamente a la palestra pública tras realizar una serie de fuertes acusaciones contra su ex compañero Jesús “Chyno” Miranda, luego de que este diera una declaraciones en el programa “El Gordo y la Flaca“.

Gerardo Romero / Venezuela al Día

El problema comenzó luego de que Chyno hablara sobre la situación que vive el cantante por no poder regresar a los Estados Unidos debido a que el Gobierno de Venezuela no le permite renovar su pasaporte, motivo por el cual es rechazado su ingreso a suelo norteaméricano.

“Mira realmente no hemos conversado desde hace un par de meses, de hecho en estos días me comuniqué con parte del equipo de él para decirle que de inmigración de acá de los Estados Unidos me habían comentado que él puede venirse con su residencia tranquilamente para los Estados Unidos, y les dije: ‘miren, me comentaron para que le digan a Nacho…”, declaró la estrella.

Jennifer Aniston estaría muy cerca de convertirse en madre

Estas palabras no fueron muy bien tomadas por su ex compañero, quien rápidamente colocó un video a través de sus redes sociales de una manera bastante agresiva.

“Oye, para los amigos míos que se la tiran de inteligentes, como que siyo no hubiese estudiado, que creen que yo no sé que puedo entrar a los Estados Unidos con mi residencia, ¡animal! lo que no puedo es salir de otro país sin pasaporte ¡bestia! ¿Tú crees que yo tengo dos meses sin ver a mis hijos por gusto? Mi gente discúlpenme que yo salga con este tipo de impulsos pero somos seres humanos”, expresó Nacho.

Tras estas declaraciones solo se amplía más la rivalidad entre ambos cantantes, luego deque terminaranen malos terminos con su separación.