Massa anuncia su retiro de la Fórmula 1

Felipe Massa anunció hoy su retiro de la Fórmula 1 al finalizar la presente temporada. El brasileño, de 36 años, decidió volver este curso después de anunciar el año pasado el final de su carrera en la F1. El equipo Williams le convenció para seguir cuando Valtteri Bottas firmó por Mercedes tras la retirada de Nico Rosberg.

“Espero que me sigáis apoyando los próximos años en otro tipo de campeonatos“, publicó el piloto a través de sus redes sociales. De esta manera, Massa se retira de la Fórmula 1, pero no de las carreras.

