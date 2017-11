Maluma explicó por qué rechazó a una fan en pleno concierto

By

Dos semanas después de ser objeto de críticas por supuestamente despreciar a una fanática que se subió al escenario durante su concierto en Guadalajara, México, el cantautor colombiano, Juan Luis Londoño popularmente conocido como Maluma hizo frente al tema y confesó por qué se alejó de la jovencita.

Jackly Peña / Venezuela Al Día

Maluma, explicó que realmente se sintió agredido “Yo la abracé, pero que me trato de halar el pelo y que me trate de halar la oreja, pues ya es diferente”, puntualizó. Sin embargo, destacó que su intención no fue en ningún momento “portarse mal con esa niña”.

Revive el momento…

Fuentes cercanas al artista explicaron que Maluma no debe tener contacto físico con ninguna menor de edad durante sus shows, para así evitar problemas legales.

Recordemos que este percance se dio a conocer, cuando mediante las redes sociales comenzó a circular un video en el que se aprecia como la fanática se sube a la tarima e intenta abrazar y besar al exponente de la música urbana, quien la esquiva de forma bastante grosera.