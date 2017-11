MacGregor pide revancha contra Floyd bajo nuevas condiciones

Después de tirarse de un año humillándose mutuamente en las redes sociales, Conor MacGregor y Floyd Mayweather finalmente llegaron a un acuerdo para verse las caras en un ring de boxeo el pasado 26 de agosto. La expectación era máxima, sobre todo después de las vaciladas que se marcaron en los cuatro cara a cara que protagonizaron.

Sin embargo, el combate en sí fue una auténtica decepción. De hecho, muchos expertos lo tacharon de “farsa”, ya que consideraban que ambos se rieron del boxeo con su actitud sobre el cuadrilátero. Algo que, poco después, confirmó el propio MacGregor con este tuit.

The captured Orangutan who obeyed the rules of a Circus and got filthy rich from it. pic.twitter.com/4kNw01BDAS

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) September 2, 2017