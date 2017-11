Enigmático mensaje de reportero de Dolar Today enciende las alarmas

By

El régimen de Nicolás Maduro lo volvió a hacer, a pesar de que su discurso profesa “paz” y “democracia”, la naturaleza de su régimen volvió a dejarse notar, arremetiendo una vez contra la libertad de prensa y expresión, actuando bajo amenazas y violencia.

La periodista Mildred Manrique publicó a través de su red social en la cuenta Twitter, que el reportero de Dolar Today, Jesús Medina se encuentra desaparecido sin tener ningún rastro de su persona. El reportero, envió un mensaje de alerta a la periodista y no se tienen más detalles de su secuestro.

#URGENTE Algo pasó con @jesusmedinae recibimos un mensaje de alerta y ahora no aparece #4nov 7:30pm su madre no sabe nada de él #Caracas pic.twitter.com/Sw9SWTHqlf — Mildred Manrique (@milmanrique) November 4, 2017

Jesús Medina fue apresado durante 48 horas en el mes de octubre, junto a dos periodistas extranjeros en las inmediaciones de la cárcel de Tocorón por la Guardia Nacional Bolviariana (GNB) luego de realizar una investigación de la penitenciaria que reflejara la verdadera realidad de la misma.

Sin embargo, el drama no terminó allí y en días pasados comenzó a recibir amenazas a través de mensajes de texto cuyo número aún no ha sido identificado, donde claramente le señalan que había puesto en riesgo a su familia por un asunto, que no es secreto “para los venezolanos”.

Su última aparición en redes

Medina se ha caracterizado por ser un reportero al día con la noticia, muy activo a través de sus redes sociales compartiendo información y noticias importantes en relación a cualquier acontecimiento que suceda en el país.

Sin embargo, durante este sábado el reportero gráfico no se ha dejado ver por las redes sociales. Cuyo último mensaje fue hace casi 24 horas, anunciando y compartiendo la primera foto sobre la liberación del preso político Yon Goicochea