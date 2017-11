Continúa el conflicto: Nacho sin arrepentimientos del ataque contra Chyno

By

El cantante venezolano Nacho se pronunció nuevamente sobre las declaraciones que emitió sobre Jesús “Chyno” Miranda. Esta vez, aseguró no estar arrepentido de lo que expresó hacia su ex compañero.

“No, lo siento pero no me disculpo por lo que dije. Me parece bastante desalmado de una persona quererse hacer el gracioso con la situación tan difícil que estoy viviendo”, escribió en su cuenta Instagram.

Nacho afirmó que no hubo más que una “mala intención” en lo que escuchó y que, por tal motivo, no le interesa conocer la opinión de nadie. “No voy a aceptar que venga el más falso a decir babosadas, y miren que mucho que lo ha hecho últimamente, tratando de conquistar público a través de la lastima, dejándome como el malvado que lo abandonó y lo dejó solito”, insitió.

Vale recordar…

El problema comenzó luego de que Chyno hablara sobre la situación que vive el cantante por no poder regresar a los Estados Unidos debido a que el Gobierno de Venezuela no le permite renovar su pasaporte, motivo por el cual es rechazado su ingreso a suelo norteaméricano.