Rafa Nadal se retira de París-Bercy

El estado de la rodilla de Rafael Nadal ha aconsejado al número 1 del mundo no seguir en competición en el torneo de París-Bercy. Nadal, por tanto, se retira del último Masters 1.000 de la temporada antes de enfrentarse al sergio Filip Krajinovic, procedente de la previa, en los cuartos de final.

“No estoy en condiciones de jugar tres partidos más en este torneo”, declaró en rueda de prensa. Nadal aclaró que intentó seguir tratamiento por unos problemas que se le manifestaron en el Masters 1.000 de Shanghai, y que hace una semana le impidieron tomar parte en el ATP 500 de Basilea.

“Haré el tratamiento para tratar de jugar en Londres, pero para mí se trata del largo plazo”, Rafael Nadal.

“No me veo en condiciones de jugar tres partidos más en este torneo. Quería jugar, pero es imposible. Lo lamento por el torneo y por los fans, es un día triste para mí. He hecho todo lo posible para jugar este torneo. La rodilla me ha estado molestando desde hace un tiempo. Es el final de la temporada y he jugado muchos partidos. He exigido al cuerpo y esto puede suceder”.

Acerca de su presencia en las Finales ATP de Londres, que comenzarán el 12 de noviembre, Nadal afirmó que haría “el tratamiento para empezar a jugar en Londres. Pero no se trata de Londres para mí, sino del largo plazo. Pero no es el día para hablar de Londres. Estoy teniendo que retirarme de París, la ciudad más importante de mi carrera. Ha sido una decisión dura”.

Fernando Verdasco queda como único español en competición. Se enfrentará en cuartos al estadounidense Jack Sock.

