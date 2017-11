“Infección”: Los zombies llegan a Venezuela de la mano de Flavio Pedota

A pesar de la difícil situación política, económica y social que atraviesa Venezuela, hay gente que no se rinde y sigue apostando por este país. Ejemplo de ello es Flavio Pedota, un joven cineasta aragüeño que desde 2014, y a pesar de todos los obstáculos que dice se le han presentado, viene trabajando en la producción de una ambiciosa película independiente denominada “Infección”.

Pedro Eduardo Leal/Venezuela al Día

Este largometraje, según narró Pedota en conversación exclusiva para Venezuela Al Día, se trata de la primera película de zombies de Latinoamérica y fue grabada Cagua, San Juan de los Morros, Villa de Cura y el asentamiento campesino de Santa Cruz; lugares – todos ubicados en el centro del país- donde él creció.

El creador de lo que hasta ahora define como su obra excelsa, revela que el proyecto sobre el cual empezó a escribir en 2014 y que detuvo por un periodo corto hasta retomarlo a principios de 2015, fue filmado a finales del mismo año. Desde entonces, en coproducción con México -país a que Pedota decidió emigrar- se encuentran en la fase de postproducción afinando todos los detalles para estrenar este film en el año 2018.

El también comunicador social comenta que la historia que viene impregnada del olor a la Venezuela. Recalca sobre este mismo punto que el largometraje es una radiografía del país que tenemos. “Infección es la película que recoge cómo sería la Venezuela se hoy si llegase a haber una epidemia, eso es Infección”, apuntó en conversación vía Skype desde la capital azteca.

Quien asegura estar en el negocio del cine desde los 17 años, subraya que la parte más dura del trabajo fue el financiamiento del bolsillo propio y de amigos y conocidos. También destaca que la última fase, en la cual ahora se encuentran trabajando, han sido beneficiarios de la solidaridad de venezolanos regados por el mundo que han decidido sumarse a una campaña desarrollada a través del portal crowdfunding Kickstarter.

¿Cómo nace Infección?

Infección nace por mi gusto por el género de la fantasía y de los zombis, exactamente y quería hacer además un cine independiente en el sitio donde yo vivía, y que fuera un género que me apasionara. Fue una idea que se te mete en la cabeza, se me presentó la oportunidad y no la deje pasar.

Yo había escrito tres guiones antes, pero con Infección nunca hubo dudas, salió sumamente fluido, nunca titubeé ni cambié de opinión, siempre tuve presente que lo podría lograr y ya gracias a Dios estamos en esta etapa final que es mucho más divertida.

¿Por qué Cagua?

Yo quería contar una historia, una película que se desarrollara en el ambiente que yo conocí, y que mejor que estos pueblitos de Venezuela que prácticamente nunca se ven en pantalla.

Sabía que era un pueblo que nunca veríamos en pantalla de cine con un género como este.

La idea fue crear una historia que se pareciera a la Venezuela rural, que oliera a país como es del norte a sur.

Los zombies pertenecen a un género que hemos visto hacer mucho por los gringos, pero será la primera vez que se hace en suelo latinoamericano y que además no es tratado como una comedia, sino como un tema muy serio.

¿Qué tan complicado fue hacer Infección en un país que se encuentra en crisis?

Indudablemente pienso que todas las películas son sumamente difíciles de hacer y más cuando son independientes y no cuentan con financiamiento más allá del bolsillo de los venezolanos, del mio propio, de colaboradores.

Cuando estábamos allá no se puede decir que las cosas estaban bien, pero cuando se hizo el rodaje estábamos un poquito mejor, la situación hoy está mucho más delicada. Como muchos venezolanos me ha tocado emigrar, irme a un lugar donde me fuera mejor.

Era super difícil la parte del género, porque al pensar en zombies se te vienen a la mente los blockbuster gringos, donde ven los miles y miles de extras, el maquillaje… tome mucho en esos pequeños detalles enfocando la película en un villano que fuera controlable, en este caso la infección pero queríamos que desde el punto de vista epidemiológico fuera real, y nos asesoramos con médicos de Aragua que habían llevado casos como el dengue, chikunguña y zika en la región.

Infección recoge la escasez de cifras oficiales con las últimas epidemias que ha vivido el país, las discrepancias entre organismos privados y públicos (…) imagínense todo eso con una epidemia que convierta a los seres humanos en agresivos, que los deshumanicen y se vuelvan en cierto modo una especie de caníbales, eso es lo interesante de la película.

“Creo que lo que la hace sentir a Infección venezolana es el hecho de ver que pasaría en Venezuela ante una epidemia, con los medios que tenemos y el sistema de salud pública, es poner a pensar a los venezolanos que hacer frente a la crisis”.

¿Ya con el productor prácticamente en las salas de cine, vale la pena apostar por el cine venezolano?

Indudablemente el que esté haciendo cine en Venezuela merece toda mi admiración, por lo mucho que nos costó a nosotros hacer esta película. Yo quería terminar la postproducción en Venezuela y no pude, salió la coproducción con México y creo que fue una de las mejores cosas que le pudo pasar a esta producción. Ya tenemos dos premios y hemos ido a tres mercados en Guadalajara, hemos estado en Canes, la película ha sido recibida por el público de la industria latinoamericana muy bien, esto nos halaga mucho y nos motiva a seguir trabajado a todo el equipo.

Nos dice que Infección recoge la realidad venezolana, ¿Incluye críticas al panorama nacional en su guión?

Infección es la película de cómo se vería la Venezuela se hoy si llegase a haber una epidemia, eso es Infección. Obviamente, Venezuela es un país que está completamente politizado, pero pienso que, aunque esto va más allá de la política, van a sacar conclusiones, analogías, van a decir que se está haciendo referencia a esto o no, pero por nuestra parte no nos gustaría predisponer a la audiencia un año antes de que la vean. La peli no viene a hablar en contra o a favor del gobierno, es género de horror y si tiene interpretaciones políticas esto quedará de parte de la audiencia no de los realizadores.

¿Cómo los ayudan los venezolanos a terminar de producir Infección?

Fuera de Venezuela, en países donde no existe el control cambiario, existen plataforma de fondeo masivo donde todas las personas obtienen recompensan por financiar proyectos, bien sean de innovaciones, invención de productos eléctricos o películas. Cuando patrocinas Infección obtienen recompensas como poster de la película, te mandamos los libros con los que preparamos la película, si estas interesado en ver como se hizo te mandamos el making-of, te damos opción de descargarla antes del estreno comercial.

La gente que quiera colaborar de alguna manera y que no pueden aportar monetariamente que nos ayuden a compartir nuestra campaña de recolección y que además de hacerse viral nos han permitido llegar a muchos medios.