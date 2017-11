Abatido joven tras asesinar a sus padres adoptivos

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Apodado “El Parricida de Carache” había sido denunciado varias veces por estafa en Mérida por lo que sus padres cedieron a mudarse a Trujillo, en un humilde vivienda donde el sujeto cometió el atroz hecho.

Redacción Venezuela Al Día

La comunidad del sector El Silencio de Carache, en Trujillo, se encuentra consternada por el asesinato de los ciudadanos Delmiro Colmenares y Josefa María Betancourt de Colmenares, en manos de su hijo, del que trascendió es adoptado, y que fue identificado como Luis Manuel Colmenares Betancourt, apodado “El Parricida de Carache”.

De acuerdo con el diario Panorama, los hechos ocurrieron el pasado 13 de septiembre pero no fue si no hasta días recientes que el sujeto fue encontrado por las comisiones del Cicpc de las subdelegaciones de Valera y Mérida, y fue ultimado al no responder a la voz de alto y negarse a entregarse.

La pareja Colmenares Betancourt habría cedido mudarse de Ejido a Carache hace dos años aproximadamente por petición de su hijo, quien era investigado tras varias denuncias de estafa. La desaparición de ambos despertó las sospechas de sus vecinos ya que desde el pasado domingo no se le veía el en sector ni salía a saludar como era costumbre.

Los vecinos no dudaron en avisar a los cuerpos policiales que una vez inspeccionando la vivienda encontraron rastros de sangre y sus pertenencias revueltas, incluso la tierra del patio donde había enterrado a sus padres. El sujeto no respondió a las llamadas para conocer el paradero de sus padres ni asistió al sepelio, lo que aumentó aun las sospechas sobre su culpabilidad.