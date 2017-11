Yulimar Rojas es premiada como la mejor atleta de América

Yulimar Rojas tuvo un año espectacular en las pistas de atletismo, pero no todo quedó allí. La venezolana fue premiada este jueves como la ‘Mejor Atleta Femenina de América’, reconocimiento que se le entregó en los ANOC Awards 2017.

La ceremonia que tuvo lugar en Praga, República Checa, fue el lugar elegido para que la atleta venezolana recibiera este galardón por la Asociación de Comités Olímpicos Nacionales (ANOC, por sus siglas en inglés).

The Best Female Athlete from Americas at @ANOC_Olympic Awards 2017 is… Yulimar Rojas! 🇻🇪 Amazing!@OfficialCOV @iaaforg pic.twitter.com/zn3B6U4uKw

— Olympic Channel (@olympicchannel) November 2, 2017