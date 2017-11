Trump pide condena a muerte para el terrorista de Nueva York

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió una condena a muerte para Sayfullo Saipov, el presunto terrorista simpatizante del Estado Islámico (EI) que este martes mató a ocho personas en un atropello múltiple en Nueva York.

La Vanguardia Redacción

”El terrorista de Nueva York estaba contento cuando pidió colgar la bandera del EI en su habitación del hospital. Mató a 8 personas, dejó gravemente heridas a 12. ¡Debería recibir la pena de muerte!”, dijo Trump en un mensaje en Twitter.

Posteriormente, en otra batería de tuits, el presidente estadounidense ha insistido en pedir la pena de muerte y ha asegurado que pese a que le “encantaría enviar al terrorista de Nueva York a Guantánamo”, pero “estadísticamente, ese proceso lleva mucho más tiempo que pasar por el sistema federal”.

Saipov resultó herido de un disparo de la Policía después de arrollar a una multitud con un vehículo y ahora está detenido bajo vigilancia en un hospital de Nueva York.

Cuando fue interrogado por primera vez en el hospital, pidió que se colocara en su habitación una bandera de ese grupo terrorista, y no mostró ningún remordimiento por el ataque que presuntamente realizó.

Aunque el estado de Nueva York no contempla la pena capital en su sistema penal, que tiene la cadena perpetua como máxima pena, Saipov sí podría recibir una condena a muerte en un juicio federal por terrorismo.

De hecho, uno de los terroristas que atentaron en 2013 en la maratón de Boston, Dzhokhar Tsarnaev, fue condenado a muerte a través del sistema federal de Justicia, ya que el estado de Massachusetts tampoco contempla ese castigo.

NYC terrorist was happy as he asked to hang ISIS flag in his hospital room. He killed 8 people, badly injured 12. SHOULD GET DEATH PENALTY! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 2, 2017

Would love to send the NYC terrorist to Guantanamo but statistically that process takes much longer than going through the Federal system… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 2, 2017