¿Traidor si o no? Ramos Allup responde en el programa El Vlog De Olavarrieta

Tras los últimos acontecimientos de la oposición, donde el partido Acción Democrática, a través de su líder Henry Ramos Allup han recibido un “bullying” colectivo, por parte de distintos sectores del país, donde lo acusan de: ¡Traidor! ¡Ser el verdadero papá de Maduro! ¡Dividir a la oposición! ¡Infiltrado del régimen! ¡Lacayo del imperio! ups… Esta ultima era una frase del “difunto”, mejor no recordarla para que no regrese.

Jackly Peña / Venezuela Al Día

Allup responderá a todas estas interrogantes, en el programa cronicasvzla Vía Caraota Digital con una sección llamada El Vlog De Olavarrieta conducido por los periodistas Luis Olavarrieta y Josemith Bermudez.

Solto prenda…

El líder de la tolda blanca, aclaró las acusaciones en su contra donde lo tildaban de “traidor” a lo que respondió: “No hay traición siempre hemos estado en la misma linea, lo que pasa es que como toda familia siempre salen hijos realengos”.

Ya va… Pero qué es “realengos”

Ramos Allup esta acostumbrado a utilizar, términos de la jerga coloquial, pero para los que no saben, le traemos el concepto de “realengos”. Según tubalbel.com: es algo a alguien, un animal, una persona, un muchacho, un barrio, una zona, donde no hay ley ni orden, donde no se respetan las leyes, que vive o donde se vive cada quien a su real saber y entender, sin ningún respeto por autoridad, viene de los animales y muchachos que vagan por los “caminos reales”.

Continuemos… Allup te regala algunos tips fundamentales para pasar alcabalas en Venezuela

Ponte una camisa roja y podrás:

1.- Pasar por cualquier alcabala tranquilo

2.- Estacionarte donde quieras

3.- Hacer lo que te de la gana

4.- Y hasta te pueden dar tu caja del Clap

Estas y otras revelaciones las informará este viernes 03 de noviembre a las 8pm. En el programa cronicasvzla Vía Caraota Digital.