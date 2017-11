Irving inicia la polémica al afirmar que la Tierra es plana

Kyrie Irving sorprendió al mundo entero durante el pasado ‘All Star’. No tanto por su nivel en la cancha, sino por su afirmación en el ‘podcast’ de sus ex compañeros Richard Jefferson y Channing Frye: “No es una teoría de la conspiración: la Tierra es plana y la prueba está delante de nuestros ojos”.

Nos engañan, la tierra es plana:

Irving dijo convencido de que “nos están engañando” y que “nos han metido en la mente que el planeta es redondo, pero si uno piensa en serio en la forma en que viajamos… ¿de verdad creéis que giramos alrededor del sol? “. Una afirmación que no tardó en convertirse en noticia en todo el mundo.

El base dejó enfriar el tema, pero ahora ha vuelto a las andadas y ha reafirmados su teoría en una nueva intervención en un ‘podcast’ junto al entrenador del equipo femenino de la Universidad de Connecticut, Geno Auriemma, en el que defendió su teoría con unas pruebas muy particulares.

“No quería criticar a la ciencia. No quería empezar una guerra y parecer un loco, pero cuando empecé a buscar por mi cuenta me dí cuenta de que no hay una foto real de la Tierra. No tenemos fotos reales de la Tierra del mismo modo que tampoco hemos estado en la Luna. También es una conspiración”, aseguró el hoy jugador de los Celtics.

Fuente: Mundo Deportivo