Empleado de Twitter se venga de Trump en su último día de trabajo

Un empleado de Twitter desactivó hoy la cuenta personal del presidente de EE.UU., Donald Trump, aprovechando su último día de trabajo, según reconoció la propia compañía del pajarito. EFE

La cuenta de Trump (@realdonaldtrump) estuvo inactiva durante cerca de 11 minutos.

En un principio, Twitter había achacado a “un error humano” el cierre “inadvertido” de la cuenta del presidente, pero después reconoció que la desactivación “la hizo un empleado de atención al cliente en su último día de trabajo”.

Twitter es la red social favorita del presidente de EE.UU., que ha revolucionado la comunicación de la Casa Blanca desde que llegó al poder con continuos anuncios gubernamentales, enfrentamientos de todo tipo y potenciales conflictos diplomáticos.

Earlier today @realdonaldtrump’s account was inadvertently deactivated due to human error by a Twitter employee. The account was down for 11 minutes, and has since been restored. We are continuing to investigate and are taking steps to prevent this from happening again.

— Twitter Government (@TwitterGov) November 3, 2017