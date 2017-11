Carlos Correa propone matrimonio a su novia tras ganar la Serie Mundial (VIDEO)

El béisbol trae miles de emociones en una décima de segundo y así lo vivió el boricua Carlos Correa, quien celebró el título de la Serie Mundial con los Astros de Houston este miércoles, el primero en la historia en 55 años de la franquicia, de una manera muy especial.

Redacción Venezuela al Día

Luego del séptimo juego definitivo, disputada en el Dodger Stadium, la cual finalizó 5-1 a favor de los Astros de Houston, el puertorriqueño le pidió matrimonio a su novia en medio de campo del escenario deportivo y con las cámaras de televisión transmitiendo en vivo.

El campocorto de Houston, no sólo ganó un anillo de Serie Mundial, sino que también consiguió el “sí” de su novia, a quien le pidió matrimonio apenas concluyló el partido. Correa, de 23 años de edad, aprovechó que los Astros celebraban la coronación para pedir la mano de su pareja, Daniella Rodríguez, exseñorita Texas 2016, quien inmediatamente aceptó.

“Daniella Rodríguez, ahora daré un gran paso en mi vida ¿me harías el hombre más feliz del mundo? ¿Te casarías conmigo?”, dijo el toletero, arrodillándose y frente a las cámaras de televisión de Fox Sports, quien previamente lo había entrevistado tras un excelente partido.

A great day for @TeamCJCorrea just got even better.

She said yes! pic.twitter.com/t9MPRcfdQ4

— MLB (@MLB) 2 de noviembre de 2017