La visita “embrujada” que recibió Norkys Batista la noche de Halloween

Jajjajajajajajajaaa aaaaaaaaaaayyyyy looooosssss aaaameeeeeeee, meee llegaron estoooos loquitooos @josemithbermudez y @olavarrietaluis 😍❤️😍❤️#Repost @olavarrietaluis (@get_repost) ・・・ Después de dar dos horas vueltas y tocar miles de puertas. La única que nos atendió fue nuestra @norkys_batista. Por eso eres la mejor. Haciendo feliz a #Malefica @josemithbermudez #NorkysBatista

A post shared by Norkys Batista (@norkys_batista) on Oct 31, 2017 at 8:24pm PDT