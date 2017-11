Constituyentista habló sobre las elecciones presidenciales ¿adelanto?

By

Venezuela quien apenas sale de unas cuestionadas y muy dudosas elecciones regionales, será partícipe de una segunda tanda de comicios. Las rechazadas municipales que fueron adelantadas para el mes de diciembre, han sido el objeto de crítica por parte de la oposición venezolana. Donde varios partidos que la integran, han anunciado que no participaran por tratarse de otro posible fraude.

Redacción Venezuela Al Día

Este miércoles, el constituyentista Eduardo Piñate criticó que la oposición no vaya a participar en tales elecciones. “Es un grave error no participar en las elecciones municipales(…) Es una conducta incoherente participar en unas y no en otras”, alegó Piñate.

Para el constituyentista, la oposición venezolano no dispone de un proyecto “que responda a las necesidades del país”. Aunque no dijo que el fracasado proyecto de la revolución ha ocasionado la peor crisis en la historia venezolana, se dedicó a señalar que la dirigencia de la oposición “está desprestigiada”.

“La dirigencia fundamental de la oposición está desprestigiada y devaluada. Nosotros tenemos tiempo preparándonos para esta coyuntura electoral. Estamos listos, procurando la alianza perfecta en todos los municipios del país”, dijo.

Presidenciales ¿para cuando?

A propósito de las elecciones presidenciales, las cuales están “de boca en boca”, pero hasta ahora sin tener mayores detalles. El oficialista indicó que hasta los momentos la Asamblea ilegal Constituyente, no ha debatido un “adelanto de elecciones presidenciales”. Aunque meses atrás, el propio mandatario venezolano alegó que los comicios presidenciales serían en 2018, todavía en Venezuela reina la incertidumbre. Pues con la Constituyente haciendo y deshaciendo, todo podría pasar “en un mismo día”.