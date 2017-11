Actor mexicano agrava el escándalo sexual de Kevin Spacey

Una nueva denuncia de acoso sexual de un actor mexicano contra Kevin Spacey agravó el escándalo que ya provocó la suspensión de la producción de la última temporada de la serie “House of Cards” que protagoniza la estrella estadounidense. AFP

Roberto Cavazos, un intérprete formado en Reino Unido y con experiencia en cine, teatro y televisión según su hoja de vida, dijo el martes en su perfil de Facebook que sus encuentros con Spacey “estuvieron al filo de poder ser llamados acoso”.

Escribí algo sobre la normalización del acoso sexual dentro del teatro mexicano. Espero lo lean y lo compartan. https://t.co/rccUkewOPk RT pic.twitter.com/iQFeDcJSmk — Roberto Cavazos (@yosoyrobcavazos) October 30, 2017

“Es más, de haber sido yo una mujer, probablemente no hubiera dudado en identificarlo como tal“, agregó Cavazos, sin precisar la fecha de los hechos.

Spacey, ganador de dos Óscar y célebre por su interpretación del despiadado presidente Francis Underwood en “House of Cards”, fue señalado por el también actor Anthony Rapp de haberlo acosado cuando tenía 14 años hace tres décadas.

La estrella estadounidense se disculpó con Rapp en un mensaje en Twitter por su conducta, recalcando que no recordaba los hechos y en el que aprovechó para declararse homosexual.

Con este marco de acusaciones públicas, la plataforma de streaming Netflix y la productora Media Rights Capital comunicaron el martes su decisión de suspender, “hasta nuevo aviso”, la producción de la sexta temporada de la aclamada serie.

El escándalo que afecta Spacey ocurre cuando más de medio centenar de mujeres han acusado públicamente al productor de Hollywood Harvey Weinstein de haberlas acosado, agredido o violado.

La policía de Beverly Hills anunció la noche del martes que investiga por “múltiples quejas” a Weinstein y al director James Toback, también denunciado por su conducta sexual.

El objetivo de la suspensión de “House of Cards” es “darnos tiempo de revisar la situación actual y abordar cualquier preocupación de nuestro elenco y equipo de producción”, explicaron las productoras en un comunicado.

Netflix aseguró el lunes que la sexta temporada sería la última, pero una fuente cercana a la producción dijo a la AFP que la decisión no estaba relacionada con el escándalo y que se había tomado hacía tiempo.

Spacey, de 58 años, también es productor ejecutivo de esta serie que protagoniza junto a Robin Wright y que ha logrado 46 nominaciones a los Emmy y a los Globos de Oro.

“House of Cards”, adaptación de un drama de la BBC, fue la primera serie original de Netflix, que luego ha producido las exitosas “Stranger Things“, “Orange is the New Black” y “Narcos”.