Voluntad Popular se disculpa por sus errores y propone nuevas acciones

La oposición venezolana continua con su firme posición de evitar participar en las elecciones municipales, luego de corroborar el plan del Ejecutivo nacional de cometer fraude cada vez que le apetece.

Elvis Morales / Venezuela Al Día

Tras de las recientes declaraciones de los principales partidos de oposición, el coordinador Nacional Interino de Voluntad Popular, Freddy Guevara leyó un comunicado en el que señalan siete puntos que destacan la postura del partido frente a la situación política de la oposición de caras a las elecciones municipales y la crisis.

En la introducción de documento el partido pidió disculpas ante los venezolanos por los errores cometidos y manifestó que propondrán una serie de acciones que considera la oposición venezolana debe tomar, entre ellas elegir que pueda asumir una candidatura presidencial.

En segundo lugar, el partido ratificó su compromiso de lucha para combatir la dictadura responsable del hambre, la crisis y todas las dificultades por las que pasan los venezolanos. Y, para superar esta emergencia, debemos salir de la dictadura.

En tercer plano, el partido declaró que no existen condiciones electorales ni políticas para participar en las elecciones municipales convocadas por el régimen (…) Instamos a los demas partidos de la Unidad a no participar tampoco. Ningún militante nuestro se puede postular para este proceso. Si alguien se inscribe de nuestra militancia, está fuera.

En otro punto, reafirmó la necesidad urgente de buscar una salida electoral a esta grave crisis, hoy impedida por el sistema comicial creado por la dictadura. Debemos luchar por cambiar las condiciones actuales.

En el quinto lugar, realizaron un llamado a construir una nueva unidad nacional, que tenga los siguientes objetivos: a) salir de la dictadura, no legitimarla, b) desconocer el fraude constituyente, c) consecución de elecciones libres, d) no convalidar a la dictadura en elecciones fraudulentas, e) conquistar el cambio y la libertad en todos los espacios, f) afianzar la presión internacional, g) reglas claras de lucha y h) la incorporación de los sectores sociales en esta nueva unidad.

Por otra parte, manifestó su rechazo a las elecciones primarias entre los partidos de la oposición para elegir un candidato presidencial.

Asimismo, convocaron al pueblo de venezolano a construir un gran movimiento nacional e internacional para lograr elecciones presidenciales libres y conseguir una solución a la crisis que afecta al país.