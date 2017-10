¿Su mejor invento? Maduro con la ANC puso a bailar “pegao” a la MUD

¿Y ahora qué?, ¿Calarnos a Maduro hasta el 2000..siempre?, ¿Vamos a otras elecciones con este Consejo Nacional Electoral?, ¿Nos volverán a hacer fraude?, ¿Vale la pena seguir luchando?, ¿Cómo el país vota por quienes lo pusieron a comer basura?, son de las tantas preguntas que se hacen los venezolanos a propósito de lo que analistas y dirigentes de la oposición han reconocido como las horas más aciagas de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

Todo empezó cuando los partidos políticos que conforman la alternativa democrática se plantearon participar en las elecciones regionales avaladas por la Asamblea Nacional Constituyente, cuerpo legislativo a través del cual gobierna Nicolás Maduro desde el pasado 30 de julio, cuando presuntamente ocho millones de venezolanos salieron a escogerla a través de un proceso electoral viciado desde el origen de su solicitud.

La ANC y el supuesto reconocimiento de la Constituyente, cuya instalación coincidió con el fin de un ciclo de protestas de calle que se extendió por más de cuatro meses, hizo que un ala, radical, de la oposición llamara a los venezolanos a no participar del proceso comicial. Esto supuso las primeras fisuras públicas de una oposición al heredero político de Hugo Chávez, cuyo único fin, durante meses, era evitar a toda costa hacer elecciones en Venezuela, tras los resultados de las parlamentarias del 6 de diciembre de 2015.

La noche del 15 de octubre, en horas el carometro con el que prentendía Gerardo Blyde y los miembros del comando de campaña de la Unidad hacer ver al país que tenían la mayoría de las gobernaciones, se transformó en la denuncia del más grande fraude de la historia electoral de Venezuela con la que hasta la fecha diversos excandidatos a gobernadores opositores siguen dando de que hablar.

La guinda de esta torta fue la juramentación de gobernadores opositores ante la Asamblea Nacional Constituyente altamente cuestionada por la comunidad internacional como espuria, ilegitima e inconstitucional. Esto provocó en los últimos días fuertes enfrentamientos entre los más pesados líderes de quienes por años han enfrentado al fundador de la revolución bolivariana y ahora al hijo que este dejó atornillado en Miraflores.

Por su parte, el gobierno sigue avanzando en su meta de acorralar a una oposición fragmentada y como una de sus últimas estocadas puso al Consejo Nacional Electoral (CNE), previa autorización de la Constituyente, a convocar a un nuevo reto electoral con el que pretenden arrebatar, aprovechando el desgano del electorado fiel opositor, la mayoría de las alcaldías del país dentro de escasos 45 días.

Sobre este tema, el politólogo Luis Salamanca sostiene que pese a la ANC tener contra la pared a la oposición venezolana, aún no hemos visto la peor faceta del organismo “rojo rojito”. “Lo peor de la Constituyente está por verse (…) en este momento han asumido funciones de un poder legislativo paralelo, un poder ejecutivo paralelo, y un poder electoral paralelo, solo le resta dictar sentencias judiciales, es decir, Maduro ha instalado en una especie una dictadura colegiada”, afirma.

En este sentido, el director del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), no duda en reconocer que la oposición está entrampada por la ANC. Esto lo atribuye al hecho de subordinar sus acciones a la Constituyente, en lugar de seguir actuando apegados a la Constitución.

Ahondando más en la materia, Alarcón subraya que la elección del día 30 de julio, fecha en que se eligió la ANC, ha sido el momento de mayor ganancia política del Ejecutivo desde que asumió las riendas de gobierno en una elección muy cuestionada. Además resalta que con los resultados sorpresivamente favorables de los comicios del pasado 15 de octubre, el gobierno logró colocarse en su mejor escenario.

La Constituyente llegó para evitar las presidenciales

Salamanca plantea que más que todo el andamiaje que hasta ahora ha logrado establecer la ANC tiene un solo propósito que no es otro que para salvar al oficialismo en el paso difícil que es la presidencial de 2018. “Aspiran el poder absoluto y así se están manejando, pese a que la Constitución no le da ese carácter, (…) así se han metido en la elección de gobernadores, se meterán en la de alcaldes y sobre todo la presidencial”, comenta.

Ir o no ir a las municipales, otro enredo para la MUD

Antes este panorama, en las últimas horas a la MUD le tocó deshojar muchas margaritas a ver si participaban o no a las elecciones municipales. Tres de los cuatros integrantes del denominado G4 de la coalición de partidos opositores prefirió llamar a la abstención ante las dudas sobre la transparencia del Consejo Nacional Electoral y peor aún, el hecho de tener que volver a dar un vestigio de legitimidad a la ANC con, una vez que resultaran electos, los alcaldes fueran obligados a juramentarse ante la misma como ocurrió con los gobernadores del opositor partido Acción Democrática.

“Para la oposición y el país en general es muy peligroso reconocer a la ANC y darle legitimidad a cualquier decisión que se emane de la ANC”, subraya Alarcón. Apunta el experto en materia política resalta que el meollo del asunto no está en el hecho de asistir o no a una elección: “el problema está en que no tenga preparada la jugada posterior. Si voy a ir a una elección debo plantearme escenarios favorables y saber cual será mi próximo paso, y hacer lo propio ante un escenario no (…) Todo el país hablaba, antes de que se hiciera la elección regional de la probabilidad de que se hiciera un fraude, bueno no solo se contaron los votos mal, el fraude arrancó desde la propia convocatoria hecha a destiempo y con muy poco margen de anticipación para evitar campaña, intentar impedir primarias, lo que vimos luego con la imposibilidad de sustituir candidatos”.

Agrega además Alarcón que siempre debe existir una respuesta articulada para un eventual fraude, ya que en muchos países un fraude ha sido el acabose para el gobierno. Como ejemplo de ello cita a Milošević cuando trató de robarse las elecciones en Serbia, y destaca en la misma lista cuando intentaron concretar una fraude en las elecciones de Ucrania y esto desencadenó el fin del gobierno.

¿Cómo alzar vuelo con el papagayo enredado?

Para Salamanca es cuestionable que la oposición se esté dejando arrastrar por los sentimientos, hay mucha más reacción que acción. A propósito de su aseveración, asegura creer que el gobierno, además de jugar sucio para ponerse votos, también busca desmoralizarte en relación al sufragio para que se abandone la vía electoral, y así hacer elecciones y aparecer ante el mundo como unos demócratas.

Tras criticar posiciones epilépticas como las del partido Voluntad Popular o que María Corina Machado se dedique a formar un partido de abstencionistas para luego pedirles que la conviertan en presidenta, el mismo experto en política apunta a que la oposición debe reconducir volverse a encontrar, reorganizar la mesa.

Alarcón, quien recalca que no es hombre de respuestas absolutas, comenta en el mismo sentido que la para la oposición es el momento de empezar a pelear condiciones electorales. El catedrático enfatiza que su posición obedece a que el 15 de octubre se desdibujó el mito que mayoría tumba fraude.

Agrega que solo con organización se puede ir a una elección, pese a saber que pueden hacer un fraude. “Ante un escenario en que estoy completamente seguro que me harán un fraude debo manejar todas las herramientas para poder voltear la mesa y ponerla a mi favor. El problema es que si mi única respuesta es no ir porque se va ver a haber un fraude, entonces le coloco todo más fácil al gobierno, sino voy el gobierno no tiene necesidad de hacer fraude”, subraya.