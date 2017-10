Las cuatro opciones para “salir a flote” en Venezuela

By

Oswaldo Ramírez, consultor jurídico y director de ORG Consultores, indicó que es necesario “no dejar abandonados” a los vecinos de los municipios en las próximas elecciones de alcaldes, principalmente en lugares donde históricamente ha ganado la oposición.

Valentina Ájar / Venezuela al Día

Durante una entrevista en el Circuito Éxitos, aseguró que la desconfianza en el sistema electoral sobrepasa el 65%, por lo que los venezolanos tienen cuatro opciones: emigrar, ser sumiso y dependiente, sumarse a algún partido político o luchar contra las condiciones que generaron la crisis.

Las condiciones son hostiles para cual fuere la decisión. El venezolano que aún reside en el país se encuentra en la incertidumbre de cómo “surgir” en Venezuela, donde todas las opciones que plantea Ramírez tienen un alto costo.

Emigrar

Unirse a la diáspora venezolana se ha convertido en un riesgo a ciegas, donde los escenarios no son siempre los más óptimos, sin embargo, pese al riesgo, es la que lleva la delantera. Miles de venezolanos han tomado la decisión de meter sus vidas en una maleta e ir en búsqueda afuera de las oportunidades que escasearon hace años en el país, ya sea vía terrestre o aérea. No es una decisión sencilla, puesto que se traduce en dejar todo, muchas veces sin garantías, pero en vista de la aguda crisis política que atraviesa Venezuela, arriesgarse es el menor de los problemas, al menos con esta, se vislumbra una posibilidad.

Ser sumiso y dependiente

Esta opción conlleva un trágico condicionamiento mental que le abre paso a la resignación. Asumir la dependencia del Estado y aceptar sus “migas de pan” puede representar un mal mayor en el cual se ven afectados todos a los que ellos concierne. Atascarse voluntariamente, es una clara victoria del régimen de Nicolás Maduro.

Unirse a un partido político – Luchar contra el sistema

Si tu opción no es irte de Venezuela y aún apuestas por el país y su gente, la opción por la que apuesta Oswaldo Ramírez, es que te unas a un partido político acorde a tu ideología, y que te inspire a trabajar por lo que piensas y sientes, siempre que se ajuste a la realidad que vivimos como país. Quedarse en Venezuela es una opción, sí, solo si estás dispuesto a luchar contra el sistema de gobierno que llevo al país a la crisis humanitaria más grande de su historia republicana.

La inseguridad, la escasez de alimentos e insumos, las amenazas y arremetidas violentas del gobierno contra aquel que esté en contra su sistema político, son unas de las adversidades que el venezolano que decida quedarse, debe enfrentar.

Para Ramírez, quien resulta más afectado por la diatriba de si participar o no en las próximas elecciones de alcaldes es el ciudadano común, que no sabrá como responder a los problemas del día a día en su comunidad. El consultor agregó que el dilema no es ir a las elecciones presidenciales y conseguir presión internacional, sino luchar para que se concrete en el menor lapso de tiempo posible.