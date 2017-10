Gobierno planea ajustar precio de la leche ¿desaparecerá?

By

Este lunes, el presidente de la Cámara Venezolana de Industrias Lácteas (Cavilac), Roger Figueroa, aseveró que ha sostenido reuniones con el Gobierno, con respecto al sector lácteo del país.

Figueroa detalló que las reuniones que han sostenido con el Gobierno es con la finalidad de establecer nuevos precios de los productos. “Hemos estado en tres reuniones donde ampliamente hemos conversado basados en la vigente ley de precios justos”, indicó.

El presidente de Cavilac detalló, que uno de los problemas del sector no es el precio que sea determinado para los productos, sino “el trabajo que cuesta producir”.

“El problema no es el precio, porque el precio es una consecuencia de unas políticas que han llevado que el precio se comporte de la manera cómo se está comportando(…) El drama que está viviendo el sector es porque les cuesta muchísimo trabajo producir leche, porque no tienen la medicina veterinaria, no tienen cómo mantener su finca, cómo conseguir el pasto, alambrado, la seguridad“, agregó.

“Todo sube, todo se complica”

A juicio de Figueroa, actualmente hay una producción de al menos 6 millones de litros de leche, pero “no es suficiente”. Pues se requieren 14 millones de litros para satisfacer la demanda. ” Todo el mundo la quiere y ¿cuál es la consecuencia inmediata? El precio sube.No hay forma de que el precio se contenga”.

El representante de Cavilac aclaró que la falta del producto no es solventarla por una fijación de precio, sino por el tema de los insumos que requieren para la producción.