Clase pura: La autofoto de Deyna con el capitán del Real Madrid

La maracayera no llevó a casa los premios The Best a los que estuvo nominada apenas a sus 18 años, pero obtuvo algo mejor: la admiración de los cracks del fútbol con quienes pudo codearse en la prestigiosa ceremonia.

Redacción Venezuela Al Día

¡Clic clic clic! Los flashes en la célebre gala de los premios The Best se dirigieron no pocas veces a la delantera del Santa Clarita Blue Heat de la Universidad Estatal de Florida, que asistió al encuentro como finalista a la Mejor Jugadora FIFA.

Los zapatillas con que la reina venezolana del fútbol nos marcado tantos hitos en la cancha, dieron paso a las puntiagudas sandalias con que acompañó el elegante vestido que robó miradas en la alfombra roja, por donde desfilaron los grandes del balompié como Leo Messi, Neymar, Zidane, y el Balón de Oro 2017, Cristiano Ronaldo quien no desaprovechó la oportunidad para hacerse el selfie de su vida con la maracayera, que su corta edad ya se perfila como la mejor futbolista femenina del mundo.

El español Sergio Ramos, defensa del tetracampeón de la Copa de la Supercopa, Real Madrid, tampoco perdió el chance de fotografiarse con la venezolana que disputó el premio como mejor futbolista junto a Carli Lloyd y la holandesa Lieke Martens.

¡Digan cheese!

⚽️🔝 A post shared by Deyna Castellanos (@deynacastellanos) on Oct 30, 2017 at 4:53pm PDT

Puro talento

Las redes se llenaron de elogios para Deyna que aunque tampoco llevó a casa el premio al Mejor Gol del Año de la FIFA, estuvo de “tú a tú” con los cracks, un sueño hecho realidad desde los 5 años cuando comenzó a patear sus primeros balones, y desde entonces ha seguido los consejos de su mentor y padrino, nada más y nada menos que el “capi” Juan Arango.

Para inflarnos el pecho de orgullo, vale recordar el golazo desde media cancha en pleno Mundial Femenino Sub-17 por el que estuvo nominada a los prestigiosos premios Puskás. compitiendo con el delantero del Arsenal inglés, Olivier Giroud. ¡Salve Deyna!