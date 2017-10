Capriles solicitará que se evalúe la opción del voto nulo para municipales

By

El dirigente opositor, Henrique Capriles Radonski señaló que no descarta la opción del voto nulo para las elecciones municipales del próximo diciembre como una forma de protesta en contra del sistema comicial venezolano.

Jackly Peña / Venezuela Al Día

A través de su programa, Capriles afirmó que la iniciativa, propuesta por un espectador, la consultará con la dirigencia opositora para hacer frente a una convocatoria a la que los partidos del contra oficilismo han señalado que no participarán debido a que no están dadas las condiciones de garantía para la transparencia y resultados del proceso.

“Que la gente vote nulo en el proceso que no tiene fecha, porque todavía ni siquiera le han puesto fecha, esa es una forma. Vamos a chequear con el sistema porque la última información que me habían dado sobre el sistema es que no permitía el voto nulo, pero lo vamos a chequear”, dijo.

Por otra parte, el dirigente aprovechó para anunciar que en unas posibles candidaturas primarias para las elecciones presidenciales, Leopoldo López o él podrían participar.

“En unas eventuales primarias para presidenciales, tanto Leopoldo López como yo, tenemos derecho a participar”, manifestó.