30 personas heridas y 4 fallecidos es el saldo de un tiroteo en Manhattan

Varias personas resultaron heridas este martes en Manhattan, informaron los medios estadounidenses.

AFP

La policía dijo en Twitter que había arrestado a un sospechoso, pero no habló de heridos ni proporcionó otros detalles.

El incidente ocurrió entre las calles de Chambers y West, en el glamouroso vecindario de TriBeCa.

Los medios locales dijeron que un atacante abrió fuego desde un vehículo no muy lejos de la escuela secundaria Stuyvesant.

Testigos dicen que vieron un accidente automovilístico, luego una persona que salió de uno de los autos portando dos armas y seguidamente escucharon los disparos.

El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, estaba en camino al lugar del incidente y no había “ninguna amenaza activa”, según el tuit de un portavoz.

Nueva York, que continuamente se encuentra bajo la máxima alerta de seguridad, es la capital financiera y del entretenimiento de Estados Unidos, con una población de 8,5 millones de personas.

Reports of Multiple People Shot In #Manhattan After Man In Truck Ran Over Pedestrians. https://t.co/4Zj7xstvDipic.twitter.com/nYT69iZwFu

— Dragoş Ioniţă (@DragosIonita) October 31, 2017