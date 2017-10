¿02:00 am o 05:00 am? Miami Beach llevará a votaciones hora límite de tragos

By

Decenas de manifestantes protestaron este martes frente al Miami Beach City Hall para reclamar contra la propuesta de recortar el horario de venta y consumo de alcohol en Ocean Drive, entre las calles 5 y 15. El planteamiento -que se votará en la próximas elecciones municipales del 7 de noviembre- busca cambiar la hora límite de las 5:00 AM a las 2:00 AM. Univisión

En el City Hall, lo comisionados tenían planificado analizar un estudio sobre el impacto económico que la propuesta tendría sobre la ciudad. Sin embargo, la revisión del informe fue diferida hasta después de las elecciones. Los defensores de esta moción aseguran que si se aprueba, la medida reducirá los crímenes en la zona.

Ceci Velasco, directora ejecutiva de la Ocean Drive Association, declaró que esta es una medida injusta que no resuelve los índices de criminalidad en la zona. “Esto no tiene sentido porque realmente no afecta todo Ocean Drive, sino de 4 a 8 lugares, que son destinos turísticos internacionales como el Clevealander o Mango's Tropical Café, sitios que llevan aquí más de 30 años”. Velasco dijo que esto representaría que al menos 300 personas pierdan sus trabajos, y que la mayoría son hispanos.

Un trabajador de uno de estos locales declaró a Univision que Miami Beach es la zona más turística de Florida y que no tiene sentido aplicar esta medida. “Van a matar la playa, el turismo, los lugares de entretenimiento. Miami Beach es lo mejor que hay en Florida. Estamos protestando para salvar los trabajos que tenemos”. La última palabra la tendrán los ciudadanos. Además de elegir a un nuevo alcalde y a dos comisionados, los electores se enfrentarán a la siguiente pregunta, que podrán responder con “Sí” o “No”:

Actualmente las leyes de la Ciudad permiten la venta y el consumo de bebidas alcohólicas en propiedades privadas en los establecimientos donde se venden y consumen bebidas alcohólicas ubicados en Ocean Drive, entre las calles 5 y 15, de 8:00 a. m. hasta las 5:00 a. m. del día siguiente. ¿Deberá aprobarse una ordenanza que cambie el horario límite a las 2:00 a. m., en vez de las 5:00 a. m., y excluir de este cambio de horario límite a las áreas interiores de los establecimientos en las que se venden y consumen bebidas alcohólicas y que están completa y totalmente cerradas y ubicadas en los hoteles?

