Zimbabue es el primer país con Ministerio de Whatsapp

Si bien varios países del mundo tienen departamentos o agencias creadas con el fin de combatir los crímenes cibernéticos, Zimbabue es el primero en crear un ministerio específico para dicha función.

El presidente del país africano, Robert Mugabe, creó el Ministerio de Ciberseguridad, Detección y Mitigación de Amenazas y nombró a Patrick Chinamasa, ex Ministro de Finanzas, para ocupar el cargo.

Zimbabwe appoints cyber security minister who will control social media, To join an unregistered WhatsApp group it will be a crime. pic.twitter.com/NlI6trbG5v

— Abaidullah Aslam (@Abaidulah_Aslam) 24 de octubre de 2017