Sigue en la mira: Hacker asociado a El Aissami arremete contra alcalde “rojito”

Muchos han venido preguntándome quién será el Candidato a la Alcaldía del Municipio Libertador del Estado Aragua. — Compañeros, yo soy otro habitante del Municipio. Veo la desastrosa, corrupta, negligente y muy asqueante gestión de Gianpiero el Incapaz, la cual trae cola. Su discurso comenzó prometiendo al pueblo castigar a quienes lo llevaron al abandono. O sea, a Gonzalo Díaz Plaza y Carmen Plaza. Por supuesto, esto nunca sucedió. — Hoy, el actual pseudo alcalde y sus dos antecesores pasean libremente por las abarrotadas de huecos, aguas negras, basura y escombros calles del municipio y hasta hacen negocios con él. ¡INDIGNANTE! Yo espero que quien llegue a ser el Candidata o el Candidato, honre el compromiso con el ¡PUEBLO! y le de castigo inmediato a los corruptos, que no se alinee con ellos ni por estrategia ni ninguna PAJA con la que la mayoría de las veces envuelven al cautivo. — También se vería bien feo que quienes adversan a un X Personaje, salgan después detrás de ellos por ser el candidato… Pésima práctica de los que yo llamo ¡JALA BOLAS! — Soy un votante más. Gracias a Dios siempre he votado en Santa Cruz de Aragua, donde el Alcalde Erick Ramírez viene honrando a su pueblo con tremenda gestión. — Suerte a quien será el [email protected] del Municipio Libertador del estado Aragua. Tiene un gran y noble pueblo al cual debe convencer por sí mismo. De ser el que andan nombrando, Ni la Gente Mía que SON QUE JODE!!! Ni a mí me CONVENCERÁ!!!. Pero tampoco [email protected] sabotearemos!!!. Lo que no cumplió autollamándose [email protected] del municipio tampoco lo hará como [email protected] — Para finalizar, este mismo personaje perdió más de dos años adversándome, pregonando que yo aspiraba ser alcalde, cuando de lo único que yo me preocupo es de hacer lo que él nunca hace y nunca hará: ¡PRODUCIR!.

A post shared by Juan Manuel Almeida (@juanalmeidan33) on Oct 30, 2017 at 7:32am PDT