Polémica por los emojis de hamburguesa en las redes

Los emoji son todos iguales. Significan lo mismo (un sentido definido por el Consorcio Unicode, aunque son siempre con el éxito esperado), pero cada compañía tiene licencia para crear un diseño a su antojo, buscando acercarlos a la estética de una aplicación o sistema operativo.

En Apple los emoji tienen cierto aspecto diferente a los de Google, Microsoft, Samsung, Facebook Twitter o Whatsapp, entre otros. Todos se parecen, pero en los diseños, en la elección de los artistas que crean esos dibujos, aparecen diferencias notables.

I think we need to have a discussion about how Google's burger emoji is placing the cheese underneath the burger, while Apple puts it on top pic.twitter.com/PgXmCkY3Yc — Thomas Baekdal (@baekdal) 28 de octubre de 2017

Eso le pasó a Thomas Baekdal, que notó una diferencia clave entre el emoji de la hamburguesa presente en iOS 11 (Apple) y en Android (Google): la ubicación errónea del queso (en el caso de Android) y la inusual decisión de poner la lechuga abajo de todo (por Apple).

El tuit dio la vuelta al punto, al punto que suscitó la respuesta de Sundar Pichai, el CEO de Google, prometiendo corregir el asunto si llegaban a un acuerdo por el tema de la lechuga (si va abajo de todo, como dice Apple, o si debe ir junto al tomate). En Samsung, por ejemplo, dibujaron el queso entre la lechuga y el tomate. Y no son pocos los que observan que no es obligatorio que la hamburguesa lleve queso, tomate y lechuga, por lo que todos los emoji están mal.

Will drop everything else we are doing and address on Monday:) if folks can agree on the correct way to do this! https://t.co/dXRuZnX1Ag — Sundar Pichai (@sundarpichai) 29 de octubre de 2017

Con el rastro de sangre fresco, en Twitter comenzaron a mirar el resto de los emojis, usando el sitio Emojipedia, que permite comparar cómo los artistas dibujan un emoji en cada sistema operativo o aplicación. Y notaron, por ejemplo, que la montaña rusa de Google no lleva gente, a diferencia del resto.

Hmmmm, Google, this is not how beer works pic.twitter.com/rLsmThcLKM — Thomas Fuchs (@thomasfuchs) 29 de octubre de 2017

Vía El Comercio