Oposición no irá a municipales: “un nuevo fraude contra el pueblo”

Los principales partidos de la alianza opositora venezolana Mesa de la Unidad Democrática (MUD) anunciaron que no se presentarán a las elecciones municipales convocadas para diciembre, mientras algunos de sus dirigentes pidieron elegir un líder único para poner fin a la división de la coalición.

Acción Democrática (AD), del expresidente del Parlamento Henry Ramos Allup; Primero Justicia (PJ), del actual presidente de la Cámara, Julio Borges, y del dos veces candidato presidencial Henrique Capriles, y Voluntad Popular (VP), de Leopoldo López, hicieron pública este lunes su decisión de no presentarse.

El diputado de PJ Tomás Guanipa explicó que su formación no acudirá esta vez a las urnas al haber en el país “un Gobierno que decide quién puede y quién no puede ganar”, al que acusó no reconocer “la voluntad popular“.

Guanipa se refería a las más recientes elecciones celebradas en el país, las regionales del 15 de octubre, en los que sí participó el grueso de la oposición.

Entonces, el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) ganó 18 de las 23 gobernaciones, según resultados oficiales que la MUD tildó de fraudulentos.

“Así como la vida se ha ido degradando en Venezuela (…), también las elecciones se han ido degradando“, afirmó su compañero de filas Julio Borges.

En términos parecidos se expresó el vicepresidente del Parlamento y diputado de VP Freddy Guevara. “No seremos partícipes de un nuevo fraude contra nuestro pueblo, y responsablemente instamos a los demás partidos de la Unidad (MUD) a no participar de manera alguna en las mismas para no convalidar un fraude anunciado”.

“Ratificamos que en esta oportunidad y en estas condiciones no vamos a participar”, dijo por su parte el secretario general de AD, Henry Ramos Allup.

Estos tres partidos reafirmaron su apuesta por la “vía electoral” para acabar con lo que llaman “la dictadura” del presidente Nicolás Maduro, y se comprometieron a intentar cambiar un Consejo Nacional Electoral (CNE) al que recriminan su sumisión al oficialismo, para afrontar con garantías las presidenciales previstas para 2018.

Mientras tanto, diferentes sectores de la MUD se pronunciaron hoy a favor de elegir un líder único que ponga fin a las divisiones de la coalición y le dé un nuevo impulso tras varios días de fuego cruzado entre algunos de sus dirigentes.

Primero Justicia rechaza participar en elecciones del 10D

Más temprano, los partidos Voluntad Popular, Alianza Bravo Pueblo y Causa R informaron igualmente que no postularán candidatos de esa tolda política para las próximas votaciones municipales, una jornada convocada repentinamente por la ilegitima Asamblea Constituyente y organizadas por el partidista Poder Electoral.

El presidente de la Asamblea Nacional y coordinador nacional del partido Primero Justicia (PJ), Julio Borges, informó que esa tolda política no participará en las elecciones municipales convocadas por la ilegal ANC para el próximo 10 de diciembre.

A través de su cuenta en Twitter confirmó la decisión del partido al tiempo que aseguró que “dará la lucha por las garantías para tener un nuevo Gobierno”, una exigencia expresada por más de 7 millones de ciudadanos que participan en la pasada consultar popular del 16 de julio.

La cuenta oficial de PJ informó además que todo aquel militante del partido que se inscriba a las elecciones municipales quedará fuera de la organización. “Nunca una ambición por una alcaldía puede estar por encima de la ética y de la decisión de cambio del pueblo”, expresaron sus dirigentes.

Voluntad Popular no participará en las elecciones municipales

Asimismo, el partido político Voluntad Popular (VP) fijó posición con respecto a los venideros comicios municipales, que tienen previsto celebrarse en el mes de diciembre. Luego de unas cuestionadas elecciones regionales que han sido tildadas de “segundo fraude”, los partidos que integran la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) estarían orientados a no inscribirse en las municipales.

El vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN), Freddy Guevara, alegó que la organización política que integra “no participará” en las municipales “como mecanismo de denuncia y protesta nacional e internacional contra la dictadura”.

“No seremos copartícipes de un nuevo fraude contra nuestro pueblo”, aseveró Guevara. De igual forma, instó a los que integran la organización de VP a no postularse en el proceso que están convocando en las próximas semanas, de lo contrario serán excluidos de la organización política. “Ningún militante nuestro se podrá postular para este proceso”, aclaró.