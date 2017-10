Norkys Batista y su emotivo mensaje contra el abandono infantil

POR FAVOOOOOR MUJERES IRREEEESPONSABLES Y DESNATURALIZADAS, 😡 PAREN YAAAAAA😡, Madreees AYUDEN A SUS HIJOS, Oriéntelos, Aconséjelos, BASTA DE TRAER AL #MUNDO SERES INDEFENSOS, PARA LUEGO ABANDONARLOS…! HOMBRES Y MUJERES SIN CORAZÓN😡 EL ESTADO QUE TOMEEE ACCIONES DRASTICAS YAAAAAAAAAA todas esas Madres y Padres SIN ALMAS, Deberían IR PRESOS…!😡UN HIJO ES LA MAYOR BENDICION…! Hasta Cuando Tanta Maldad…! BASTA COÑOOOOOOOO BASTAAAAAAA😡 #NorkysBatista

