La polémica animadora de Televen que también “se va demasiado”

La animadora emprendió una exitosa carrera luego de participar en el Miss Venezuela en el el 1997, tras lo cual se dio a conocer como modelo alcanzando la popularidad al ser elegida como una de las famosas chicas del Calendario Polar. Desde hace 14 años pertenece al staff del canal Televen.

Annarella Bono publicó en su cuenta de Twitter un video junto con un mensaje que ha levantado sospechas acerca del futuro inmediato de la animadora de Televen. Muchos lo ha interpretado como una “despedida” del canal de la bolita roja mientras que otros piensan que pudiera deberse a un cambio de televisora para asumir otros proyectos.

“Por estos jardines que he corrido por 14 años, pronto me iré llevándote, Televen en mi corazón y a ustedes mis muchachones, en el alma”, escribió Bono sin mayores detalles. No pocos comentaron el tuit incluso lamentaron que se marchara y dejara su programa Lo Actual que conduce junto con la modelo Charyl Chacón, como aparentemente dejo entrever.

Bono ha estado en el ojo del huracán en los últimos meses. Primero debido a sus fuertes declaraciones en contra de artistas que hacen vida en el exterior en busqueda de trabajo asi como las palabras en contra de las marchas opositoras durante más de 4 meses en contra de la dictadura.

Posteriormente se filtraron en las redes sociales fotografías de la supuesta nueva pareja de su esposo Antonio Morales, exedecán de Hugo Chávez y actual presidente de Sudeban, a lo que salió al frente admitiendo la separación del padre de su hija así como arremetiendo contra la “novia” del funcionario. “Te metiste con mi hija”, escribió en su cuenta de Instagram.