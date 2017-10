El submundo que se vive en Tocorón (FOTOS)

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Nota: Por realizar el siguiente trabajo de investigación, fuimos detenidos en uno de los penales más peligrosos del mundo, mejor conocido como “TOCORÓN”, nuestros familiares fueron sacados del país, por medidas de seguridad, ya que los vínculos que se detallaran en el reportaje, son de suma peligrosidad y atenta contra los negocios de los delincuentes más peligrosos de Venezuela.

Por Jesús Medina Ezaine / Venezuela al Día

El viernes seis de Octubre del año 2017 a las 11:00 am un corresponsal italiano, Roberto Di Matteo, otro de origen Suizo, Filippo Rossi y mi persona, Jesús Medina Ezaine, nos dirigimos a la penitenciaria general del estado Aragua, en Venezuela, mejor conocida como “Cárcel de Tocorón”, ese día pedimos hablar con el director Rigoberto Fernández, quien nos sale a recibir en la puerta del centro penitenciario y nos dice lo siguiente: “vamos a mi oficina que está en el área administrativa para poder hablar”; a la que nosotros les respondemos: “tenemos nuestras cámaras y celulares encima ¿Se puede pasar así?”.

El director responde: “No entraremos a la parte de la población”, ya en su oficina, nos dice: “ustedes quedan detenidos por intentar ingresar equipos audiovisuales para desprestigiarnos en el mundo”, a lo que nosotros muy sorprendidos comenzamos a defendernos de manera verbal, ya que el mismo nos dio acceso y nos estaba secuestrando, lo más lógico era que nos dijera en la entrada, que no podíamos hacer el reportaje y nosotros nos retirábamos tranquilos y no habría pasado nada.

Sin haber cometido ningún tipo de delito al rato, llega el director nacional de prisiones con cámaras de video grabándonos como si fuésemos unos delincuentes, los mismos nos colocaron las esposas para tomarnos fotos y publicarlas en las redes sociales,

Como si fuese un gran show o un triunfo que estaban logrando, lo que no se imaginaron, es que por intentar hacer una gracia, les salió una morisqueta, ya que se apersonó un fiscal del Ministerio Público y le manifestó al Director Nacional de Prisiones lo siguiente: “Si los dejan presos, están claros, que el día de mañana estarán en libertad, porque no han cometido ningún delito, así que esta detención no procede”.

El director Nacional de prisiones le dice a los corresponsales internacionales y a mi persona, lo siguiente: “Sé que esta detención esta fuera del margen de la ley, es por eso que pasaremos el procedimiento a la (GNB) Guardia Nacional Bolivariana”, estos para “lavarse las manos” e intentar responsabilizar a los efectivos castrenses de nuestra detención arbitraria.

Nos trasladan al comando de la GNB, adentro del mismo penal de “Tocorón” para comenzar el proceso judicial, al que los funcionarios castrenses no estuvieron y se genera un conflicto verbal con el director del penal, quien se me acerca y me dice en voz muy baja, tranquilos que ustedes saldrán en libertad, pero tenemos que arreglar eso, por lo menos con 50.000 Euros (moneda extrajera) a lo que le respondí lo siguiente: “Eres un desgraciado, nos estas deteniendo ilegalmente y para más ¿nos quieres cobrar?; pues no te vamos a pagar nada.

A lo que Rigoberto Fernández nos dice: hagamos un acuerdo, mañana salen en libertad, yo le respondí lo siguiente: nosotros no somos los políticos, si no cumples el acuerdo, esto será noticia, el mismo muy nervioso se retira del lugar y quedamos en las manos de los funcionarios militares de la GNB, quienes nos trataron bien, no se nos maltrató ni física, ni verbalmente, más bien tres soldados compartieron su comida con nosotros, nos ingresan a las celdas, a la que tuvimos que limpiar, ya que habían ratas y el calabozo estaba lleno de basura, hablamos con muchos presos que nos dieron mucha información y nos pidieron ayuda, pasando el fin de semana se acercaron representantes de alto mando militar, para saber nuestra situación, también llegaron cuerpos diplomáticos de estos países europeos, representantes del CNP, SNTP, representantes del Colegio Nacional de Abogados y nuestro defensor y abogado enviado por el Parlasur, Martin López Ríos. Quienes constataron nuestro estado físico.

Gracias a los “funcionarios del sistema penitenciario” que intentaron montarnos una olla y creyeron que habían borrado las imágenes, está el siguiente trabajo de investigación, ya que fuimos a buscar la noticia y terminamos, siendo parte de ella, nos facilitaron el trabajo.

Venezuela, centro penitenciario del estado Aragua, mejor conocido como cárcel de “Tocorón”, obteniendo imágenes del penal, pudimos constatar que esta prisión fue diseñada para una población de ochocientos (800) privados de libertad, pero en la actualidad, pernotan en el mismo; un numero extraoficial de casi ocho mil (8000) internos, más de dos mil 2000% de lo que debería tener.

Este penal está catalogado entre los más peligrosos del mundo, según diferentes organizaciones dedicadas a los sistemas penitenciarios, el mismo esta comandado por un líder negativo, mejor conocido en el lenguaje delincuencial como “Pran” este es el que da las órdenes adentro de la cárcel, tanto así, que tiene más poder que el director encargado por el Ministerio del Sistema Penitenciario, el “Pran” es apodado como “El Niño Guerrero” un personaje que en los estatus sociales más bajos de Venezuela, lo ven con un héroe, otros lo observan como el Pablo Escobar de “Tocorón” solo por intentar mantener “la mejor calidad de vida” posible para los privados de libertad.

Este penal cuenta con un campo de beisbol, parque infantil, un zoológico, tiendas de abastecimiento de alimentos, consultorios odontológicos, cyber, discoteca, área de conciertos y eventos, kioskos con ventas de licor, Piscina, guardería infantil, “BankTokio” sembradíos de plátanos y de Marihuana, alquiler de llamadas telefónicas, taller mecánico” motocicletas, antenas satelitales de televisión de DIRECTV y CANTV, loterías llamadas “parley” también cuenta con seguridad interna y sus propias leyes para los prisioneros, garitas negativas, que se colocan para que los reos no se escapen del centro penitenciario.

En todas las prisiones en el mundo, están prohibidos los teléfonos celulares, vehículos, accesorios como relojes, cadenas, gorras, entre otros. En este penal pareciera que esa ley no existe, ya que se detallan a los reclusos con diferentes artículos como si estuviesen en la calle.

En las gráficas obtenidas observamos como distintos “gariteros o pistoleros” con armas en la mano de diferentes calibres mantienen el control de la población, a ellos se les denomina “luceros” son los que reciben órdenes directas del “Pran” y las ejecutan en su totalidad.

Las torres del penal las han convertido en apartamentos de lujo en el interior, los reos pintan y arreglan solo la fachada para que no se vean la cantidad de impactos de balas que han marcado las paredes, en la gráfica se observa, el otro lado del edificio y certifican lo hostil que puede llegar hacer este centro de reclusión.

La fachada de centro penitenciario de Aragua es lo único que se encuentra en buen estado, suponemos que es para dar la mejor impresión a primera vista, en su entrada.

La exministra del servicio penitenciario y ahora “constituyentista” Iris Varela, en diferentes oportunidades por distintos medios de comunicación a mencionado, que se está ejecutando el régimen penitenciario en un 70% en todas las prisiones del país, pues con este foto reportaje de investigación queda totalmente desmentida, ya que en este penal solo se habría ejecutado menos de un 5% y solo en la entrada de esta cárcel para que se vea “bonita”.

Este es el Lenguaje carcelario que utilizan los privados de libertad.

“Pran”: Es el líder negativo quien manda con sus propias leyes adentro del penal.

“Luceros”: Son los encargados de ejecutar las ordenes emanadas del “Pran”

“Gariteros”: Son los encargados de vigilar los perímetros internos de los privados.

“Pistoleros”: Son como una especie de “policías” que hacen cumplir las leyes negativas

“La Causa”: Es el impuesto que cobra el “Pran” a cada interno por la estadía en el penal.

“la Tela”: Es el lugar en donde se puede pasar alimentos y ropa al penal los días que no son de visita.

“Mano”: Es la manera de llamarse de un reo a otro sin faltar el respeto.

“Fuego”: Es cuando se toma una decisión, sin arrepentirse.

“Plomo”: Es cuando se ejecuta alguna orden.

“Silsa”: Es una manera de comunicar que “sí”

Con información del portal web Runrun.es

“Achicharrao”: es un preso que no recibe visita, que no le importa a nadie.

“Alta”: Máximo gobierno, los luceros del alto gobierno son “Pranes” de otras secciones

“Base”: Atestiguar y argumentar contra alguien que está en “tela de juicio”.

“Batanero”: El que roba dentro de la cárcel. El castigo es apuñalarle las manos varias veces. Las marcas, mal cicatrizadas por lo general, lo persiguen a donde es trasladado. Al verle las manos cualquier preso sabe que es un batanero.

“Beta”: Un sector que es gobernado por un carro.

“Boca cosida”: Es cuando un preso acaba de ser traslado y se siente en desventaja o quiere protestar por esa otra condición, se cose los labios y declara huelga de hambre y “brazos caídos”. Nadie puede arremeter contra esa persona

“Bugui”: Es una carpa, cuarto especial, hecho de pura tela, que cuesta unos 5 mil bolívares.

“Caleta”: Es el escondite de armas y dinero en efectivo

“Carro”: Es el gobierno dentro de la cárcel, ajeno a guardias, custodios y director. Los cambios de carro son golpes de Estado, que se producen en reyertas con muertos y heridos. Un “Pran” deja de serlo cuando es asesinado por otro que ocupa su lugar con otros luceros.

“Castigos”: la idea es provocar sufrimiento: “puñaladas sobre puñaladas, tiros sobre tiros”. Abren heridas sin cicatrizar. Pueden aplicar el “reventarle las piernas”, que es dispararle en ambos miembros inferiores; “guindar”: cuelgan con una soga al cuello a alguien hasta que casi desfallece. Solo en ese momento lo sueltan.

“Centrales”: Se denominan así a los reclusos que llegan trasladados de cárceles cercanas a Caracas, como Yare o El Rodeo. Están en desventaja delante de los oriundos del sector a donde llegan, que serían los guaros, llaneros, orientales, y otros.

“Causa”: Con esta palabra denominan dos cosas clave. Una causa o varias “causas” son sus compañeros de delitos que se le acusan (cómplices de la fechoría que son procesados en un mismo expediente). Pero también es una causa lo que el preso paga periódicamente al pran y su “carro” por vivir en ciertas zonas y disfrutar de algunos “privilegios”; por ejemplo, los que venden chucherías y drogas deben pagar por eso. Una causa especial es lo que pagan adicional para una celebración del Día de la Madre o por colocar unos cajones para la discoteca.

“Cincuenta Cincuenta”: (50-50): Es un balazo en el centro del estómago; “si te mueres, te moriste y si vives, aprendes que tienes que pagar a tiempo”.

“Cochinos”: Es cuando en los corrales de cochinos se les lanzan pedazos humanos para desaparecer un cadáver. Al día siguiente, en el pase de número, presos dan la vuelta de la fila para volver a ser contados y que nadie note la falta. Al cabo de un mes, algún privado de libertad se le acerca a un guardia y les informa de una supuesta fuga la noche anterior, para justificar la falta.

“Chigüireo”: Es la humillación, vejación, incluso con las visitas.

“Chocones”: Los presos que no siguen rutina o “la manchan” a cada rato.

“Falsa”: Es un cacho. Aquella mujer que va de visita y se une sentimentalmente a un recluso que ya tiene mujer. El castigo para ellas se produce una vez termina la visita. Afuera, las “punteras” pueden apuñalarlas, cortarles el cabello y desnudarlas.

“Garita”: Es el lugar desde donde los reclusos cuidan armados, por guardias periódicas, que nadie “se coma la luz” a ninguna hora del día y la noche. El que se duerme en una garita, se muere.

“Gandules”: también denominados “brujas”, “escoria”, “basura”, se drogan todo el día. No respetan reglas.

“Lírica”: Es un chisme que corre entre la población y puede traer problemas graves para sus protagonistas. “Se borró la lírica” es que se acabó el chisme después de una “tela de juicio”.

“Luz”: Es una regla. Comerse la luz es irrespetarla. Delito que puede costar la vida instantáneamente.

“Malandreo”: El grupo de reclusos que no quieren trabajar. Sin embargo, las mujeres del grupo de “trabajadores” y del “malandreo” pueden ser amigas y unirse en algunas causas, fuera de la cárcel.

“Mancha”: Es faltar a la rutina es un error que puede costar la vida. “Mancharla” es desobedecer las leyes carcelarias que imponen los presos.

“Melaza”: Es la sangre. Uno de los códigos es que el recluso puede golpear a su mujer lo que quiera; pero si le saca melaza recibe castigo.

“Pagar la Cana”: Las mujeres que financian la prisión de sus compañeros. Se encargan de llevar semanalmente el dinero para pagar por la comida y lo que sea necesario, a los líderes carcelarios.

“Paria:” Es la persona que no pelea, no tiene armas, “no habla duro” y la regla dice que nadie debe meterse con él. Quien lo hace, es asesinado por la población penal.

“Parquero”: Es la persona que guarda las armas y el dinero en la caleta.

“Pista”: Es por donde se camina. “Se vacila su pista” es que puede caminar libremente. Gran privilegio.

“Población”: Son todos los reos que están dentro de un penal.

“Puntera”: Es líder de las familiares, la principal y cuida que se cumplan las reglas, para que aún afuera de las rejas nadie “se coma la luz”.

“Rutina”: Es la ley de la cárcel, impuesta por los mismos presos. Tiene que ver con el respeto a la visita, guardias para cuidarse entre ellos mismos, pagos y comportamiento en general. No está escrita.

“Sistema”: Es cuando se cumple solo lo que le provoca al “Pran”, que no siempre se lleva por “la rutina”.

“Revolucionar”: Es Trabajar y conseguir dinero dentro de la prisión.

“Rutinaria”: Son las que no faltan a una visita, son conocidas porque siempre llevan comida, participan de la pernocta y hacen vigilias y protestan cuando es necesario.

“Tela de juicio”: en medio de un círculo, todos de pie y frente al carro, se juzga a un preso por su actuación y se toma decisión con respecto al castigo que recibirá.

“Testigo”: ES el que acusa y señala en el juicio. Su sinónimo es “pajúo”. Muy mal visto. Es de las peores palabras o acusaciones en un penal.

“Varones”: cristianos evangélicos, con sus propias leyes. Caminan más libremente por los penales y suelen ayudar a trasladar presos de un lado a otro por alguna necesidad

“Visita”: Son los familiares y amigos que acuden a la cárcel en los horarios establecidos y en ocasiones pernoctan. Es ley que se respeten por encima de todo: en algunos penales no pueden mirarse a los ojos, no se piropean mujeres, no se presentan ante ellos sin camisa o descalzos.

“Warner”: En algunas cárceles, cada lunes a las 11 de la mañana es el momento del cobro de causas y otras deudas. A eso le llaman “Lunes de Warner”. El que no tiene para pagar recibe un castigo: puñaladas y tiros en partes del cuerpo y en cantidades que decide el “Pran”. Ahí se cobran las “causas”. “El juego del terror”.

ADVERTENCIA: Yo Jesús Medina Ezaine, reportero gráfico, me hago responsable por la publicación de este artículo de investigación, la cual destapa la verdad, sobre la situación deplorable que vive el sistema carcelario venezolano y ante una posible arremetida por parte del estado, me apego a los siguientes artículos y queda en resguardo mediático, con pruebas sustentables, los nombres de los posibles responsables si le llegase suceder algo a mi integridad física. Informar no es un delito.

COSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

Artículo 58. La comunicación es libre y plural. Y comporta los deberes y responsabilidades que indique la ley. Toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz e imparcial e imparcial, sin censura, de acuerdo con los principios de esta Constitución, así como a la réplica y rectificación Cuando se vea afectada directamente por Informaciones inexactas o agravantes. Los niños y niñas y adolescentes tienen derecho a recibir Información adecuada para su desarrollo integral

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS

Artículo 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones, opiniones y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión HUMANO.