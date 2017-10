Vanessa Senior habla de política: “Para mí, toda la oposición nos decepcionó”

Tras ser una de las personalidades que motivara al voto ciudadano en las pasadas elecciones regionales del 15 de octubre, la comediante expresó su descontento con la dirigencia con muy pocas excepciones.

Redacción Venezuela Al Día

Durante una entrevista con la periodista Shirley Varnagy, la actriz y humorista Vanessa Senior se confesó frustrada por la diligencia política venezolana asegurando que para ella, había decepcionado a todos los ciudadanos. Destacó, sin embargo, la coherencia de María Corina Machado, coordinadora de Vente Venezuela, quien ha insistido en hacer valer el mandato popular del pasado 16 de julio. “Necesitamos un milagro en Venezuela y por eso necesitamos seguir rezando”.

Senior aprovechó la conversación para sincerarse sobre su vida familiar, relatando que la figura paterna siempre estuvo ausente en su vida, y solo conoció a su padre dos o tres días antes de que muriera por causa del sida, una enfermedad que en los años noventa aún era un tabú.

Se refirió a la muerte de su madreen diciembre de 2001, un hecho que asegura transformó su vida pues quedó absolutamente sola. “De ser la niña mimada de la casa que no lavaba ni un plato para que no se traumatizara tuve que convertirme en la señora de mi casa, de mis cosas y de mi vida…”

Senior también habló de su fama de polémica, asegurando que no es que ella sea así si no que la polémica la persigue. “La gente pide honestidad y cuando llega lo tildan de tóxico, ordinario, vulgar y marginal”. Habló además de su homosexualidad asegurando que al principio no entendió mucho de lo que le pasaba, aunque prefirió callarlo. “Me callé hasta que me di cuenta que me gustaban las mujeres… Me he enamorado genuinamente de mujeres, a los hombres los he querido mucho, son mis panas…”