Rafael Poleo arremete contra Capriles Radonski

El exgobernador del estado Miranda anunció recientemente su retiro de la Mesa de la Unidad Democrática por las evidentes diferencias con la dirigencia de la tolda blanca y su secretario general Henry Ramos Allup, más aún tras la juramentación de gobernadores opositores ante la ilegítima ANC.

Redacción Venezuela Al Día

El periodista exiliado en Miami, Rafael Poleo, salió en defensa del secretario general de Acción Democrática Henry Ramos Allup quien protagonizara un “toma y dame” con el ex gobernador del estado Miranda Henrique Capriles por manifestar lógicas críticas acerca de la actuación del partido que dirige en las pasadas elecciones regionales y posteriormente juramentando ante la fraudulenta ANC a los cuatro gobernadores opositores de esa tolda política.

En su más reciente artículo publicado en el nuevo País, titulado Vamos a insultarnos, Henrique, el comunicador desestima las capacidad de líderes opositores para optar a la presidencia de Venezuela. Considera que el alcalde Antonio Ledezma tiene aptitudes pero carece de organziacion mientras que arremete contra la coordinadora de Vente Venezuela, María Corina Machado. “… quiere ser Lady Godiva pero le falta el caballo”.

Autopistas a oscuras, la realidad de un país petrolero

Dirige sus dardos hacia Capriles Radonski:, “No se si Henrique que es medio atarantado sabe que nos insultó a todos los adecos (yo lo soy de corazón, de la variedad betancourista pero igual me alzo porque a mi corazón lo domina mi cerebro que lo tengo en su sitio). Tampoco sé si Henrique está consciente de que él es el personaje más vulnerable de nuestra fauna política. Lo que los gringos llaman un ´sitting duck´, un pato sentado, un blanco fijo. Está lleno de áreas brumosas cuya exploración es tentadora – en realidad, ya las exploré cuando siendo candidato en Miami declaró que no veía razón para cambiar las relaciones de Venezuela con Fidel Castro”…

Comparto y recomiendo el artículo de opinión de @PoleoRafael, titulado: "Vamos a insultarnos, Henrique", publicado en @enpaiszeta pic.twitter.com/tTvOjg1aCb — Bernabé Gutiérrez (@adbernabe) October 29, 2017

Las ofensas continuaron en las redes sociales con mensajes que no fueron contestados por el ex gobernador que tras las fraudulentas elecciones anunció su separación de la Mesa de la Unidad Democrática. “Hablo por mí no por mi partido. Mientras esté en la Unidad el señor Ramos Allup, yo no voy a seguir en esa Mesa…”

En su columna dominical, Capriles también se refirió a la Unidad pero para cambiar el desastre: “Todo lo que ha venido pasando nos da la oportunidad de construir una nueva Unidad, no la que quiere Maduro, no la que baja la cabeza, no la que interpone los intereses de alguien. Es tiempo de construir la Unidad con principios, que dé respuestas; una Unidad que ponga a Venezuela por encima de todo”…