Bruce Willis se disfraza de una de las niñas de El Resplandor

Las gemelas Louise y Lisa Burns tomadas de la mano al final de un pasillo, es la escalofriante escena que no pocos recuerdan de ese film exitoso de los años 80 y que las convirtió a las hermanas en un ícono del terror.

Redacción Venezuela Al Día

La tradicional Noche de brujas o el Halloween se celebra cada 31 de octubre pero muchos lo celebraron por adelantado con disfraces que despiertan sonrisas hasta los que realmente dan mucho temor.

El actor Bruce Willis acaparó la atención disfrazándose de una de las gemelas Burns recordadas por la película de terror. Y aunque junto a su amigo Sam, no pudo contener las risas, la escena atemorizaba a más de uno.

Come play with us Danny. Forever & ever & ever! pic.twitter.com/MCoMBSAfuE

— Samuel L. Jackson (@SamuelLJackson) October 29, 2017